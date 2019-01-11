Праздник продолжается: Ани Лорак и ее муж сходили с дочерью в ресторан

Фото: Ани Лорак с мужем и дочерью (instagram.com/anilorak)

Певица и ее супруг показали, как проводят в Майами время вместе с дочерью

Известная поп-дива Ани Лорак, которая продуктивно отдыхает в Майами после напряженного рабочего графика, показала снимки с дочерью Софией, сделанные в одном из месных ресторанов. Примечательно, что кадры из кафе также появились и в Instagram ее мужа, отца девочки Мурата Налчаджиоглу.

Ресторатор практически все время проводит в компании обожаемой малышки и регулярно показывает фото их совместного времяпровождения. В этот раз он запечатлел, как Соня спит рядом с ним, а также, как едет за рулем и распевает вместе с дочерью хит Мадонны Material Girl. Девочка задорно двигается в такт мелодии и выглядит очень счастливой.

Скриншот фото Мурата и его дочерью Софией (instagram.com/muratnalca)

Вместе с ним в авто на заднем сидении находится женщина с телефоном в руках. А вот пассажира на переднем сидении он так и не показал. Правда, Мурата выдало отражение в очках. В кадр на пару секунд попадает белая футболка с принтом и светлые джинсы. Примечательно, что в похожей футболке в этот день размещала снимки Ани Лорак.

Скриншот фото Мурата и дочерью Софией (instagram.com/muratnalca)

Скриншот фото Мурата и дочерью Софией (instagram.com/muratnalca)

Далее ресторатор показал Соню с подарком в руках. В огромной коробке находились игрушки, а девочка гордо держала ее, сидя в ресторане за столом.

"Новый год никогда не заканчивается", – подписал он снимок дочери.

Скриншот фото Мурата и его дочерью Софией (instagram.com/muratnalca)

Примечательно, что в Instagram-"историях" Ани Лорак также имеется несколько фото из подозрительно похожего по антуражу заведения.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

На ее снимках София играет с игрушками, разложив их на столе. Еще один кадр показывает нежные отношения мамы и девочки.

Фото: дочь Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Фото: Ани Лорак с дочкой Софией (instagram.com/anilorak)

На другом фото артистка позирует в машине. За окном царит ночь, но Ани Лорак одета так же, как и днем. Интересно, что светлые сидения под кожу очень похожи на кресла в авто Мурата.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Напомним, что муж Ани Лорак примчался в Майами к дочери, с которой с удовольствием проводит время, ходит на шоппинг и смотрит мультфильмы. Общих снимков с Каролиной у ресторатора нет, но поклонники уже начали подозревать, что пара помирилась.

Видео: РБК-Украина