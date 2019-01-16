Со второй попытки: назван вероятный представитель России на Евровидении 2019

Иллюстративное фото: (eurovision.tv)

Российские журналисты назвали имя предполагаемого представителя от России на европейском песенном конкурсе в Израиле

В российской прессе появилась информация о потенциальном представителе на конкурсе Евровидение 2019, котрый состоится 14-18 мая в Израиле. Официальное оглашение имени артиста, который поедет бороться за победу в Тель-Авив будет известно лишь в конце января, но издание SUPER со ссылкой на личные источники сообщило, что этим человеком станет Сергей Лазарев.

35-летний исполнитель уже представлял свою страну на песенном конкурсе в 2016-м году и занял третье место, уступив победу украинской певице Джамале.

Фото: Сергей Лазарев (instagram.com/lazarevsergey)

В пользу этой версии, как утверждают российские журналисты, свидетельствует и то, что гастрольный график певца расписан лишь до апреля 2019 года, тогда как на май никаких мероприятий не планируется. Кроме того, артисту наверняка захочется взять реванш, ведь европейская публика была к нему благосклонна три года назад.

Также издание отмечает, что готовить Лазарева к победе вновь будет уже знакомая ему команда коллеги Филиппа Киркорова, в которой работают ведущие композиторы и хореографы из Греции.

К слову, сам Киркоров также числится в списке претендентов на поездку в Израиль. Кроме него в шот-листе фигурируют Ольга Бузова, Егор Крид, Лена Темникова, певица Manizha и российский певец родом из Запорожья Александр Панайотов, который уже 4 раза пытался прорваться на европейский песенный конкурс.

Ранее стали известны имена украинских артистов, которые будут соревноваться за право представлять страну в Тель-Авиве на конкурсе Евровидение 2019.

Кроме того, украинская группа KAZKA, которая неоднократно становилась лидером украинских и зарубежных музыкальных чартов, уверена в своей победе в Национальном отборе на конкурс Евровидение 2019. Музыканты заявили, что конкурентов в этом году для себя не видят.