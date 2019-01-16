"Чистый лист бумаги": Ани Лорак презентовала фильм о создании шоу DIVA

Видео: YouTube-канал Ани Лорак

Известная певица Ани Лорак анонсировала выход фильма о создании своего грандиозного шоу DIVA, которым она восхитила украинских зрителей после трянсляции концерта на одном из ведущих отечественных каналов. Коротким промо она поделилась в Instagram с ссылкой на собственный YouTube-канал с полнометражной версией.

Звезда поблагодарила всех причастных к "рождению" картины и поинтересовалась, понравилась ли документальная лента ее поклонникам.

"Мы приготовили для вас уникальный фильм о создании шоу "Дива". Невероятная история глазами талантливого режиссёра Павла Кильдау! Спасибо Олегу Бондарчуку - режиссеру шоу, и всей нашей команде, всем, кто причастен к этой работе. Документальный фильм на моём канале в YouTube! Кто уже посмотрел? Как вам?" - спросила Лорак у фанов.

В коротком фрагменте промо-видео певица выходит на сцену под свет софитов в белой пушистой шубе. Скандирующая с восторгом толпа и полные трибуны, забитые битком залы приветствуют ее, не скрывая свой восторг.

"Есть ты, твоя жизнь, чистый лист бумаги. Ты вправе прожить ее радостно. Даже ты обязан прожить ее счастливо. Быть просветленным , тоесть проснуться и полюбить себя, полюбить жизнь, почувствовать, что ты волшебник, что ты можешь делать все, что ты хочешь. Осуществлять мечты, летать, любить. Мечтать, творить. Там, в этой конечной точке, куда мы стремимся, должно быть слово "любовь", - делиться своими мыслями за кадром певица.

Поклонники не смогли подобрать слов восхищения от увиденного и взахлеб делились эмоциями после просмотра фильма.

"Одно слово: "Вау".Бесконечная любовь к Вам Каролина. Вы лучшая среди всех. Самая-самая", "Невероятная работа. Огромный труд", "На самом деле Вы большая молодец! Фильм очень трогает, а упорство и масштаб проделанной работы заслуживает отдельного уважения!", "Нереально красивая и сильная", "В некоторых моментах слезы наворачивались", "Фильм замечательный, как и Вы, это бесспорно!", "Слов нет одни эмоции! Вы лучшая", - комментировали растроганные зрители.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, что после насыщенного концертного графика Ани Лорак отправилась отдыхать в Майами, где проводит время в компании друзей и не только.

К слову, туда же прилетел и супруг артистки, ресторатор Мурат Налчаджиоглу, который с удовольствием делиться фото с дочкой, подогревая слухи о воссоединении со знаменитой женой на фоне стихающих слухов о разводе.

Видео: РБК-Укрина