ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Чистый лист бумаги": Ани Лорак презентовала фильм о создании шоу DIVA

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.01.2019 - 07:00

Видео: YouTube-канал Ани Лорак

Известная певица Ани Лорак анонсировала выход фильма о создании своего грандиозного шоу DIVA, которым она восхитила украинских зрителей после трянсляции концерта на одном из ведущих отечественных каналов. Коротким промо она поделилась в Instagram с ссылкой на собственный YouTube-канал с полнометражной версией.

Звезда поблагодарила всех причастных к "рождению" картины и поинтересовалась, понравилась ли документальная лента ее поклонникам.

"Мы приготовили для вас уникальный фильм о создании шоу "Дива". Невероятная история глазами талантливого режиссёра Павла Кильдау! Спасибо Олегу Бондарчуку - режиссеру шоу, и всей нашей команде, всем, кто причастен к этой работе. Документальный фильм на моём канале в YouTube! Кто уже посмотрел? Как вам?" - спросила Лорак у фанов.

В коротком фрагменте промо-видео певица выходит на сцену под свет софитов в белой пушистой шубе. Скандирующая с восторгом толпа и полные трибуны, забитые битком залы приветствуют ее, не скрывая свой восторг.

"Есть ты, твоя жизнь, чистый лист бумаги. Ты вправе прожить ее радостно. Даже ты обязан прожить ее счастливо. Быть просветленным , тоесть проснуться и полюбить себя, полюбить жизнь, почувствовать, что ты волшебник, что ты можешь делать все, что ты хочешь. Осуществлять мечты, летать, любить. Мечтать, творить. Там, в этой конечной точке, куда мы стремимся, должно быть слово "любовь", - делиться своими мыслями за кадром певица.

Поклонники не смогли подобрать слов восхищения от увиденного и взахлеб делились эмоциями после просмотра фильма.

"Одно слово: "Вау".Бесконечная любовь к Вам Каролина. Вы лучшая среди всех. Самая-самая", "Невероятная работа. Огромный труд", "На самом деле Вы большая молодец! Фильм очень трогает, а упорство и масштаб проделанной работы заслуживает отдельного уважения!", "Нереально красивая и сильная", "В некоторых моментах слезы наворачивались", "Фильм замечательный, как и Вы, это бесспорно!", "Слов нет одни эмоции! Вы лучшая", - комментировали растроганные зрители.

&quot;Чистый лист бумаги&quot;: Ани Лорак презентовала фильм о создании шоу DIVA

&quot;Чистый лист бумаги&quot;: Ани Лорак презентовала фильм о создании шоу DIVA

&quot;Чистый лист бумаги&quot;: Ани Лорак презентовала фильм о создании шоу DIVA

Скриншот комментариев  (instagram.com/anilorak)

Напомним, что после насыщенного концертного графика Ани Лорак отправилась отдыхать в Майами, где проводит время в компании друзей и не только.

К слову, туда же прилетел и супруг артистки, ресторатор Мурат Налчаджиоглу, который с удовольствием делиться фото с дочкой, подогревая слухи о воссоединении со знаменитой женой на фоне стихающих слухов о разводе.

Видео: РБК-Укрина

"Какие ноги": подруга Ани Лорак затмила певицу своей красотой (фото) "Незабываемое удовольствие": Лорак показала, как развлекается без мужа
Новости Украины Ани Лорак
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь