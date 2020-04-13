Все тіло пече: Дорофєєва показала, як робить осину талію (відео)

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя також стала мотивувати шанувальників займатися спортом

Надя Дорофєєва вирішила не відставати від своїх зіркових колег. Слідом за Настею Каменських і Олею Поляковою, екс-солістка групи "Час і Скло" також вирішила підключитися до негласного спортивного марафону. Під час карантину українські селебрітіс намагаються чимось розважити своїх фоловерів. У зв'язку з чим зірки почали ділитися різними лайфхаками: улюбленими книгами, фільмами, рецептами і т. д. Дороеева показує, ка підготуватися до літа.

Так, на своєму youtube-каналі Надя опублікувала нове відео, на якому показує тренування "для початківців" — на всі групи м'язів. "Будемо зміцнювати м'язовий корсет", — коментує Надя. При цьому Дорофєєва уточнила, що тренування — Рівень 1.

“Всім Привіт! Я Надя Дорофєєва. Тепер я ще й влогер... блогер... Ну Ви зрозуміли)) МУЗИКА, СТИЛЬ, КОНЦЕРТИ, ЛЮБОВ, ПРИГОДИ, СПОРТ...ВСЕ ВСЕ ВСЕ!!! Найцікавіші моменти мого життя я покажу Вам", — пише Дорофєєва.

А проводить тренування Надя не сама, а під контролем свого тренера Ніни, яка спостерігає за Надею онлайн.

“З-за того, що ми всі зараз обмежені межами наших квартир - ми практично не рухаємося, ну якщо не вважати - прибирання, готування, прибирання, готування і знову готування - спорт сильно необхідний!))) Не лінуйтеся, спробуйте потренить разом зі мною і моїм тренером Ніною Радзієвської", — мотивує Надя.

Звичайно ж, починайте з розминки. До речі, чимало вправ у комплексі від Наді спрямовані на м'язи талії — щоб прибрати звисають боки.

“Я обов'язково продовжу і зробила наступні рівні. Сподіваюся, що ви відчули себе зараз більш щасливими і спортивними. І пам'ятайте, що спорт — це найкращий засіб від смутку, депресії. Кращий засіб бути в гарному настрої. Тому що коли ви будете дивитися на себе в дзеркало... Таке тіло точно підніме вам настрій. бажаю вам гарного карантину, не впадайте у відчай! Займайтеся собою, удосконалювати себе", — підсумувала Дорофєєва.

до Речі, Надя пообіцяла у наступному відео показати свій прес! Співачка уточнила, що ще ніколи так не займалася, як на карантині. І у неї вже встигли з'явитися кубики на животі! Так що чекаємо на нові тренування від Наді.

Тим часом фолловери Дорофєєвої поспішили залишити коментарі під її новим корисним відео:

"Надь, мій фізрук б пишався тобою))"

“Дякую! Багато дізналася з відео"

“Дякую, Надю!!! Я займалася разом з тобою і мені дуже сподобалося!"

“Зробила все вправи до кінця. Голова болить) Тіло трохи теж, але це добре! Дякуємо за вправи!"

"Було б круто, якщо б ви з Вовою займалися б"

"Спасибі за тренування, повторила всі вправи, особливо сподобалося останнє, не могла зупинитися"

“Я з тобою займаюся! Все тіло пече! Дуже хочу такі рівні!!! Будь ласка, продовжуй!!! Я сиджу вся червона, з пресом який болить"

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Дантес розповів про дієвий спосіб зміцнення відносин на карантині.