ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ідеальний лук: Надя Дорофєєва поділилася своїми правилами вдалого гардеробу

Lite » Мода 08.04.2020 - 14:32
Ідеальний лук: Надя Дорофєєва поділилася своїми правилами вдалого гардеробу
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка разом з чоловіком розібрала шафу

Надя Дорофєєва під час карантину активно взялася за свій блог, де показує власні будні, а заодно і роздає поради, влаштовує туторіали і навіть б'юті-батли з зірками. Її чоловік Володимир Дантес не відстає від дружини – його кулінарні відео "приправлені" розповідями з життя і покликані допомогти чоловікам "не розлучитися під час карантину", а зміцнити стосунки в парі. Так, Надя представила на суд шанувальників черговий DoDo-влог, в якому показала свій гардероб і дала поради по стилю.

Зірка призавала шанувальників використовувати карантин з користю:"Не запливіть жирком, станьте розумніше, красивіше і краще для самих себе".

Надя запропонувала розібрати гардероб і запевнила, що це може бути корисним і веселим заняттям, особливо, якщо когось долучати до нього і попросити пораду, що залишити, а що викинути або переробити. Так, дівчині допоміг її чоловік Володимир Дантес, який поділився чоловічим поглядом на жіночі аутфиті.

Ідеальний лук: Надя Дорофєєва поділилася своїми правилами вдалого гардеробу

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Так, співачка показала 8 своїх весняних луків та прокоментувала кожен з них, а попутно ділилася лайфхаками з грамотного складання гардероба.

"Коли купуєте речі, якщо бачите складну річ, краще візьміть до неї щось супер-просте. Ніколи не купуйте те, що не знаєте, з чим міксувати і носити потім", - застерегла Надя.

"Ідеальне вбрання для дівчини – проста біла футболка і джинси, які ідеально сидять", - вважає артистка.

Надя зізналася, що трохи поправилася за час карантину, але вона задоволена результатом.

Ідеальний лук: Надя Дорофєєва поділилася своїми правилами вдалого гардеробу

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Дівчина виглядає красиво в речах, які на ній добре сидять, а не в дорогих брендових. Проста річ може круто підкреслювати фігуру дівчини, її принади", - переконаний Вова.

"Якщо у вас є місця, які хочеться показати, обов'язково робіть це. Підкреслювати свої достоїнства дуже важливо. Кожен раз, коли я одягаю на себе купу оверсайза, Вова каже мені: "А навіщо?" - навела приклад Надя.

На очах у шанувальників вона переробила довгу білу футболку, яку шкода викинути. У підсумку, Надя зробила з речі стильний кроптоп.

Відео: YouTube/DoDoVlog

Раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес помінялися образами заради участі в популярному челленджі.

Буду посміхатися ще сильніше: Надя Дорофєєва надихнула сильною промовою про пандемію Знаходили симптоми коронавіруса: Надя Дорофєєва поділилася хроніками карантину
Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся