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Пристрасті недитячі: Дантес розповів про дієвий спосіб зміцнення стосунків на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.04.2020 - 15:19
Пристрасті недитячі: Дантес розповів про дієвий спосіб зміцнення стосунків на карантині
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Співак показав шанувальникам кулінарний майстер-клас

Володимир Дантес на карантині почав знімати пізнавальні і кумедні влоги. У кожному випуску він дає поради, як не розлучитися під час ізоляції будинку, ділиться історіями з життя і викладає кулінарні майстер-класи. Так, під час нового ефіру він навчив готувати фірмові сирники, а також попутно дав пораду, як зміцнити стосунки на карантині. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі артиста.

Так, Вова закликав пари дивитися захоплюючі фільми і багатосерійні кінострічки.

"Коли ви смотрете серіал разом, вам сто відсотків є про що говорити, є про кого переживати і про що дискутувати. Загалом, не дитячі пристрасті", - запевнив Дантес.

Пристрасті недитячі: Дантес розповів про дієвий спосіб зміцнення стосунків на карантині

Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Також артист пригадав про документальні фільми від стрімінгового сервісу Netflix, правда, обмовився, що вони в своїй більшості платні і їх можна завантажити тільки за передплатою. Втім, Вова зазначив, що під час кризи зайва трата грошей ні до чого – є більш доступні способи урізноманітнити дозвілля.

"Хлопці, ненадо модничати. Крантин – це не той час, коли треба модничати. Подивіться, у чому ми по дому ходимо. Давайте почнемо з мультсеріалів", - запропонував він.

Відео: YouTube/DANTES

Дантес також заговорив про популярні колись серіали "Кадетство" і "Не родись красивою", причому докладно обговорив всіх ключових персонажів і поділився своєю думкою про них.

А ось сирники вийшли настільки апетитними, що Вова з дружиною Надею Дорофєєвою навіть не встигли зняти, як дегустують їх на камеру.

Раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес зробили несподіване інтимне зізнання під час ефіру з ведучою та блогером Настею Івлеєвою.

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