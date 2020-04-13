Все тело жжет: Дорофеева показала, как делает осиную талию (видео)

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя также стала мотивировать поклонников заниматься спортом

Надя Дорофеева решила не отставать от своих звездных коллег. Вслед за Настей Каменских и Олей Поляковой, экс-солистка группы “Время и Стекло” также решила подключиться к негласному спортивному марафону. Во время карантина украинские селебритис стараются чем-то развлечь своих фолловеров. В связи с чем звезды принялись делиться различными лайфхаками: любимыми книгами, фильмами, рецептами и т.д. Дороеева показывает, как подготовиться к лету.

Так, на своем youtube-канале Надя опубликовала новое видео, на котором показывает тренировку “для начинающих” — на все группы мышц. “Будем укреплять мышечный корсет”, — комментирует Надя. При этом Дорофеева уточнила, что тренировка — Уровень 1.

“Всем Привет! Я Надя Дорофеева. Теперь я ещё и влогер... блогер... Ну Вы поняли)) МУЗЫКА, СТИЛЬ, КОНЦЕРТЫ, ЛЮБОВЬ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СПОРТ...ВСЁ ВСЁ ВСЁ ТУТ!!! Самые интересные моменты моей жизни я покажу только Вам”, — пишет Дорофеева.

А проводит тренировку Надя не сама, а под контролем своего тренера Нины, которая наблюдает за Надей онлайн.

“Из-за того, что мы все сейчас ограничены пределами наших квартир - мы практически не двигаемся, ну если не считать - уборку, готовку, уборку, готовку и снова готовку - спорт сильно необходим!))) Не ленитесь, попробуйте потрениться вместе со мной и моим тренером Ниной Радзиевской”, — мотивирует Надя.

Конечно же, начинайте с разминки. Кстати, немало упражнений в комплексе от Нади направлены на мышцы талии — чтобы убрать свисающие бока.

“Я обязательно продолжу и сделала следующие уровни. Надеюсь, что вы почувствовали себя сейчас более счастливыми и спортивными. И помните, что спорт — это лучшее средство от грусти, депрессии. Лучшее средство быть в хорошем настроении. Потому что когда вы будете смотреть на себя в зеркало… Такое тело точно поднимет вам настроение. Желаю вам хорошего карантина, не отчаивайтесь! Занимайтесь собой, улучшайте себя”, — подытожила Дорофеева.

Кстати, Надя пообещала в следующем видео показать свой пресс! Певица уточнила, что еще никогда так не занималась, как на карантине. И у нее уже успели появиться кубики на животе! Так что ждем новые тренировки от Нади.

Тем временем фолловеры Дорофеевой поспешили оставить комментарии под ее новым полезным видео:

“Надь, мой физрук бы гордился тобой))”

“Спасибо! Многое узнала из видео”

“Спасибо, Надя!!! Я занималась вместе с тобой и мне очень понравилось!”

“Сделала все упражнения до конца. Голова болит) Тело немного тоже, но это хорошо! Спасибо за упражнения!”

“Было бы круто, если бы вы с Вовой занимались бы”

“Спасибо за тренировку, повторила все упражнения, особенно понравилось последнее, не могла остановиться”

“Я с тобой занимаюсь! Всё тело жжёт! Очень хочу следующие уровни!!! Пожалуйста, продолжай!!! Я сижу вся красная, с прессом который болит”

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Дантес рассказал об действенном способе укрепления отношений на карантине.