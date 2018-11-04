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Танці з зірками 2018: яка пара покинула проект після 11 ефіру

Lite » Зірки 04.11.2018 - 23:44

У неділю, 4 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили одинадцятий випуск шоу Танці з зірками, в якому виступили 6 залишилися зіркових пар.

Тема ефіру: "Карнавал. Танці народів світу".

У зоні ризику опинилися Мішель Андраде і Женя Кот, Ігор Ластівчин та Ілона Гвоздьова, Денис Берінчик та Катя Білявська.

Ласточкин і Гвоздєва, Берінчик та Білявська виконали "танець за життя".

За оцінками суддею і за результатами глядацького голосування проект покинули Денис Берінчик та Катя Білявська.

Зазначимо, кожен ефір проект може покинути пара, яка набере найменшу кількість балів за оцінками суддею і за результатами глядацького голосування. Якщо у двох останніх пар в турнірній таблиці буде однаково низька сума балів по закінченню голосувань глядачів, тоді їх долю вирішуватимуть судді. Врятувати своїх улюбленців можна активним голосуванням шляхом sms і телефонних дзвінків.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов 11 випуск шоу Танці з зірками 2018.

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