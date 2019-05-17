ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Танці біля пілона і пристрасні поцілунки: MARUV випустила гарячий кліп Mon Amour

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.05.2019 - 13:27
Танці біля пілона і пристрасні поцілунки: MARUV випустила гарячий кліп Mon Amour
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Цю композицію співачка записала разом зі швейцарським діджеєм Mosimann

Епатажна українська виконавиця MARUV (справжнє ім'я - Анна Корсун) представила довгоочікуваний її шанувальниками кліп на пісню Mon Amour. Зазначимо, що цю композицію співачка записала у співпраці із швейцарським діджеєм Mosimann. Ролик був опублікований на офіційному Youtube-каналі артистки.

Відеоробота вийшла мінімалістичною - все було знято на одній локації, однак цілком у дусі MARUV.

Відео: Mosimann & MARUV - Mon Amour (Youtube.com/MARUV Official)

До речі, співачка постала в відео в оновленому образі - з короткими волоссям відтінку блонд. Анна спокусливо рухалася в тілесному напівпрозорому комбінезоні з написами з тексту пісні. Пікантний образ доповнила шкіряна куртка і чорні чоботи на височенному каблуці.

Танці біля пілона і пристрасні поцілунки: MARUV випустила гарячий кліп Mon AmourТанці біля пілона і пристрасні поцілунки: MARUV випустила гарячий кліп Mon Amour

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Разом з танцюристами артистка влаштувала гарячі провокаційні танці, також у ролику можна побачити пристрасні поцілунки і танці на пуантах у пілона.

Танці біля пілона і пристрасні поцілунки: MARUV випустила гарячий кліп Mon AmourТанці біля пілона і пристрасні поцілунки: MARUV випустила гарячий кліп Mon Amour

Кадр з відео (Youtube.com/MARUV Official)

Думки фанатів кілька розділилися - багато хто залишилися в захваті від пісні і кліпу і впевнені, що це головний хіт цього літа.

  • Чекаю не можу. Пісню вже чув на концертах. Пісня черговий хіт. Буде хіт літа 100% по всій Європі.
  • "Бомба-ракета ... Марув найкраща!!!!"
  • "О, тепер з'явився хіт на літні дискотеки. Maruv, розумничка моя, ти дуже талановита особистість!"
  • "100%хіт! Це просто бомба! Дочекалися ураа!"
  • "Дуже круто! Просто слів немає ..і не треба. Круть, і все"
  • "Дуже круто! MARUV, ти прекрасна. Відчуваю непередавані емоції"
  • "ДУЖЕ круто 10000000/10 продовжуй в тому ж дусі"
  • "Готовий на літо новий хіт, Марув спасибі тобі. Офігенний кліп і трек"

Проте інші зазначили, що ролик вийшов занадто простим і "ні про що".

  • "Чесно кажучи ну таке... трек прикольний, але ніякого вау ефекту немає, циклічність треку про говорить про чисто дискотечну спрямованість...."
  • "Начебто й зайшло, але якось пріснувато. Може потрібно кілька раз переслухати)"
  • "Слабенько. Але з співом мон амур креативно вийшло"
  • "Кліп дивитися нудно. А трек дуже гарний, як же довго я його чекав!)"
  • "Бліденько. І пісня та кліп слабкі. Дебют був сильнішим за"
  • "Слабенько! Але Марув все одно люблю!"
  • "Пісня -супер, кліп - звичайний. Просто кривляння, без історії і сюжету."
  • "І це кліп? ви жартуєте? а кліпу нема, тупо іміджевий видос, але не кліп"
  • "Не сподобалося, примітивно, і без родзинки"

Нагадаємо, епатажна MARUV збентежила провокаційним фото на стільці.

Раніше MARUV з командою вирушила в Монако з виступом в розкішному і всесвітньо відомому Казино Монте-Карло. Співачка провела коротку екскурсію по казино, показала свій сценічний образ, зізналася, що навіть виграла 70 євро, а також блиснула розкішними формами в купальнику з анімалістичним принтом.

До речі, MARUV переспівала хіти Ріанни і Бейонсе, продемонструвавши силу свого голосу.

"Секта Марувіанства": MARUV збентежила провокаційним фото на стільці Дорого-багато: MARUV показала, як розважалася в Монако (фото)
Новини України клипMARUV
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся