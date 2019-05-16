Дорого-багато: MARUV показала, як розважалася в Монако (фото)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV навіть виграла в казино Монако

MARUV (Анна Корсун), схоже, абсолютно ніяк не переживає з приводу своєї відмови брати участь в Євробаченні 2019. І поки у світі обговорюють результат першого півфіналу пісенного конкурсу, який проходить в Тель-Авіві, скандальна українська співачка часу не втрачає. І влаштовує свої "концерти". Так, нещодавно MARUV похвалилася, що вирушила з виступом в Монако.

У розділі сторіз на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала цілу серію різних фото і відео, які почала знімати ще на борту літака. Приземлившись і ледве встигнувши прибути до свого готелю, співачка звернулася до шанувальників:

"Сьогодні гастролі дорого-багато, я приїхала в Монако. Буду займатися жорстким постингом – на зло ворогам, на радість мамі", - з гумором повідомила співачка.

MARUV в Монако (фото: instagram.com/maruvofficial)

Як з'ясувалося пізніше, MARUV прилетіла в Монако не просто відпочивати, а з виступом. Увечері 15 травня вона зі своїм гьорлз-бендом виступила в Казино Монте-Карло. Більше того, співачка також показала шанувальникам у всіх подробицях розкішне місце свого виступу. Корсун пройшлася по ігрових залах казино, зробила кілька фото.

"В цьому місті все, як у кіно: бари, люди на барі. І навіть ми виграли 70 євро в казино", - похвалилася MARUV.

MARUV виступила в Монако (фото: instagram.com/maruvofficial)

Також виконавиця показала свій сценічний і дуже відвертий образ – в чорному боді і на величезних шпильках. MARUV навіть зазначила, що із-за такого наряду її не захотіли спочатку пускати в казино.

І все ж MARUV пощастило і відпочити трохи. На наступний день після свого виступу співачка опублікувала яскраве фото, на якому позує в джакузі в закритому купальнику з анімалістичним принтом.

"Це було ідеально. Прощай", - підписала фото Анна Корсун.

MARUV також змогла відпочити в Монако (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше MARUV переспівала хіти Ріанни і Бейонсе. Українська співачка активно готується до сольного виступу в Києві.

Також до цього MARUV на пуантах показала "гарячий" танець у стилі Vogue. У мережі з'явилося відео її танцю.