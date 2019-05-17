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Танцы у пилона и страстные поцелуи: MARUV выпустила горячий клип Mon Amour

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.05.2019 - 13:28
Танцы у пилона и страстные поцелуи: MARUV выпустила горячий клип Mon Amour
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Эту композицию певица записала вместе со швейцарским диджеем Mosimann

Эпатажная украинская исполнительница MARUV (настоящее имя - Анна Корсун) представила долгожданный ее поклонниками клип на песню Mon Amour. Отметим, что эту композицию певица записала в сотрудничестве с швейцарским диджеем Mosimann. Ролик был опубликован на официальном Youtube-канале артистки.

Видеоработа получилась несколько минималистичной - все было снято на одной локации, однако вполне в духе MARUV.

 

Видео: Mosimann & MARUV - Mon Amour (Youtube.com/MARUV Official)

К слову, певица предстала в видео в обновленном образе - с короткими волосами оттенка блонд. Анна соблазнительно двигалась в телесном полупрозрачном комбинезоне с надписями из текста песни. Пикантный образ дополнила кожаная куртка и черные полусапожки на высоченном каблуке.

Танцы у пилона и страстные поцелуи: MARUV выпустила горячий клип Mon AmourТанцы у пилона и страстные поцелуи: MARUV выпустила горячий клип Mon Amour

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Вместе с танцорами артистка устроила горячие провокационные танцы, также в ролике можно увидеть страстные поцелуи и танцы на пуантах у пилона.

Танцы у пилона и страстные поцелуи: MARUV выпустила горячий клип Mon AmourТанцы у пилона и страстные поцелуи: MARUV выпустила горячий клип Mon Amour

Кадр из видео (Youtube.com/MARUV Official)

Мнения фанатов несколько разделились - многие остались в восторге от песни и клипа и уверены, что это главный хит грядущего лета.

  • Жду не могу. Песню уже слышал на концертах. Песня очередной хит. Будет хит лета 100% по всей Европе.﻿
  • "Бомба-ракета ... Марув лучшая!!!!﻿"
  • "О, теперь появился хит на летние дискотеки. Maruv, умничка моя, ты очень талантливая личность!"
  • "100%хит! Это просто бомба! Дождались ураа!﻿"
  • "Очень круто! Просто слов нет ..и не надо. Круть, и все"
  • "Очень круто! MARUV, ты прекрасна. Чувствую непередаваемые эмоции"﻿
  • "ОЧЕНЬ круто 10000000/10 продолжай в том же духе﻿"
  • "Готов на лето новый хит, Марув спасибо тебе. Офигенный клип и трек﻿"

Однако другие отметили, что ролик получился слишком простым и "ни о чем".

  • "Честно говоря ну такое... трек прикольный, но никакого вау эффекта нет, цикличность трека о говорит о чисто дискотечной направленности....﻿"
  • "Вроде и зашло, но как то пресновато. Может нужно несколько раз переслушать)﻿"
  • "Слабовато. Но с пением мон амур креативно вышло﻿"
  • "Клип смотреть скучно. А трек очень хорош, как же долго я его ждал!)﻿"
  • "Бледненько. И песня и клип слабые. Дебют был сильнее﻿"
  • "Слабенько! Но Марув все равно люблю!﻿"
  • "Песня -супер, клип - обычный. Просто кривлянье, без истории и сюжета."
  • "И это клип? вы шутите? а клипа нет, тупо имиджевый видос, но не клип"
  • "Не понравилось, примитивно, и без изюминки"

Напомним, эпатажная MARUV обескуражила провокационным фото на стуле.

Ранее MARUV с командой отправилась в Монако с выступлением в роскошном и всемирно известном Казино Монте-Карло. Певица провела короткую экскурсию по казино, показала свой сценический образ, призналась, что даже выиграла 70 евро, а также блеснула роскошными формами в купальнике с анималистичным принтом.

Кстати, MARUV перепела хиты Рианны и Бейонсе, продемонстрировав силу своего голоса.

"Секта Марувианства": MARUV обескуражила провокационным фото на стуле Дорого-богато: MARUV показала, как развлекалась в Монако (фото)
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