Танцы у пилона и страстные поцелуи: MARUV выпустила горячий клип Mon Amour

Эту композицию певица записала вместе со швейцарским диджеем Mosimann
Эпатажная украинская исполнительница MARUV (настоящее имя - Анна Корсун) представила долгожданный ее поклонниками клип на песню Mon Amour. Отметим, что эту композицию певица записала в сотрудничестве с швейцарским диджеем Mosimann. Ролик был опубликован на официальном Youtube-канале артистки.
Видеоработа получилась несколько минималистичной - все было снято на одной локации, однако вполне в духе MARUV.
Видео: Mosimann & MARUV - Mon Amour (Youtube.com/MARUV Official)
К слову, певица предстала в видео в обновленном образе - с короткими волосами оттенка блонд. Анна соблазнительно двигалась в телесном полупрозрачном комбинезоне с надписями из текста песни. Пикантный образ дополнила кожаная куртка и черные полусапожки на высоченном каблуке.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Вместе с танцорами артистка устроила горячие провокационные танцы, также в ролике можно увидеть страстные поцелуи и танцы на пуантах у пилона.
Кадр из видео (Youtube.com/MARUV Official)
Мнения фанатов несколько разделились - многие остались в восторге от песни и клипа и уверены, что это главный хит грядущего лета.
Однако другие отметили, что ролик получился слишком простым и "ни о чем".
Напомним, эпатажная MARUV обескуражила провокационным фото на стуле.
Ранее MARUV с командой отправилась в Монако с выступлением в роскошном и всемирно известном Казино Монте-Карло. Певица провела короткую экскурсию по казино, показала свой сценический образ, призналась, что даже выиграла 70 евро, а также блеснула роскошными формами в купальнике с анималистичным принтом.
Кстати, MARUV перепела хиты Рианны и Бейонсе, продемонстрировав силу своего голоса.