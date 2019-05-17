"Секта Марувіанства": MARUV збентежила провокаційним фото на стільці

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка позує на стільці і "тримає" в руках портрет однієї з танцівниць свого проекту

MARUV (Анна Корсун) напередодні сольного концерту в Києві все частіше і частіше балує шанувальників новими яскравими фото і відео. І до речі, українська виконавиця вже зовсім скоро обіцяє представити кліп на свій новий хіт – "Mon Amour", який вона презентувала відносно недавно.

А поки що Корсун інтригує епатажем. Так, у розділі сторіз на своїй instagram-сторінці MARUV опублікувала черговий провокаційний і однозначно сміливий знімок. На фото співачка позує, сидячи на стільці з широко розставленими ногами. На співачці вже добре знайомий її шанувальникам сценічний образ – боді кислотного відтінку, салатова перука, візерункові колготки, ботильйони на великих підборах, а також сонцезахисні окуляри. При цьому Марув тримає руки в районі інтимного місця. І фотошопом до знімка "прироблений" портрет однієї з танцівниць гьорлз-бенду MARUV – Лєни.

Також примітно, що співачка позує на забавному тлі, де зображена літаюча тарілка і промінь світла з неї. Що і наштовхнуло MARUV на оригінальний коментар:

"Секта другого пришестя марувіанства. Збори по п'ятницях і суботах".

Скандальна MARUV шокувала новим знімком (фото: instagram.com/maruvofficial)

Відзначимо, що на даний момент шанувальники Марув з нетерпінням чекають від неї новий кліп, співачка обіцяла представити вже сьогодні, 17 травня.

Поки що Анна Корсун лише публікує короткі тизери майбутньої прем'єри "Mon Amour". На відео Корсун танцює біля пілона.

Відео: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, що танці біля пілона у виконанні MARUV останнім часом – одна із топ-тем. Співачка те й діло публікувала відео з тренувань. І навіть розповіла фанам, що це неймовірно складно. І після таких занять може нудити потім цілий день.

Також до цього співачка у всіх подробицях показувала деталі своєї недавньої поїздки в Монако. Марув з командою вирушила туди з виступом в розкішному і всесвітньо відомому Казино Монте-Карло. Співачка провела коротку екскурсію по казино, показала свій сценічний образ, зізналася, що навіть виграла 70 євро, а також блиснула розкішними формами в купальнику з анімалістичним принтом.

А раніше MARUV переспівала хіти Ріанни і Бейонсе, продемонструвавши силу свого голосу.