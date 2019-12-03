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"Такі класні": Слава Камінська з дітьми радіють першому снігу

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Зіркова мама весело провела час з сином та донькою

Після розлучення з чоловіком учасниця групи НеАнгели Слава Камінська з головою занурилася в роботу, розваги і проводить багато часу зі своїми дітьми - сином Леннардом і дочкою Лаурою. Малюки ростуть дуже кумедними і милими, а доня явно пішла в маму своїми артистичними даними - так, нещодавно співачка показала чарівне відео, на якому дівчинка танцює та підспівує маминій пісні. 2 грудня в Києві випав перший сніг і зоряна мама тут же відправилася на прогулянку з дітьми.

На фото, опублікованому в Instagram, Слава показала, як вони втрьох радіють першому сніжку і весело проводять час. Сімейство в яскравих зимових нарядах відображене на декоративному містку, при цьому артистка забавно відкрила рот, ніби дивуючись, а Леон тримає в руці сніжок.

Лаура одягнена в стильний ансамбль помаранчевого кольору - курточку, штанці і шапку з помпоном, а її брат красується у всьому темно-синьому. Камінська ж вийшла на прогулянку в облягаючих штанях, червоному светрі і прикрашеній хутром куртці.

"З першим снігом", - привітала підписників співачка.

Фото: Слава Камінська з донькою і сином (instagram.com/babaslavka)

Ті поспішили залишити свої теплі відгуки неймовірно позитивному знімку Слави.

  • З першим снігом! Красива сім'я
  • Красиві і щасливі!
  • Мої улюблені. Клас
  • У вас супер-банда!)))
  • Такі класні!
  • І у нас перший сніг, дитина в захваті
  • Які ж ви класні!!!! Промінчики вам добра! І всього найкращого!
  • Ви такі позитивні) клас
  • Такі гарненькі малюки
  • Круті
  • Кльові малюки)

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська з НеАнгелів здивувала радикальним перевтіленням - співачка стала брюнеткою.

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