"Такі класні": Слава Камінська з дітьми радіють першому снігу

Після розлучення з чоловіком учасниця групи НеАнгели Слава Камінська з головою занурилася в роботу, розваги і проводить багато часу зі своїми дітьми - сином Леннардом і дочкою Лаурою. Малюки ростуть дуже кумедними і милими, а доня явно пішла в маму своїми артистичними даними - так, нещодавно співачка показала чарівне відео, на якому дівчинка танцює та підспівує маминій пісні. 2 грудня в Києві випав перший сніг і зоряна мама тут же відправилася на прогулянку з дітьми.

На фото, опублікованому в Instagram, Слава показала, як вони втрьох радіють першому сніжку і весело проводять час. Сімейство в яскравих зимових нарядах відображене на декоративному містку, при цьому артистка забавно відкрила рот, ніби дивуючись, а Леон тримає в руці сніжок.

Лаура одягнена в стильний ансамбль помаранчевого кольору - курточку, штанці і шапку з помпоном, а її брат красується у всьому темно-синьому. Камінська ж вийшла на прогулянку в облягаючих штанях, червоному светрі і прикрашеній хутром куртці.

"З першим снігом", - привітала підписників співачка.

Фото: Слава Камінська з донькою і сином (instagram.com/babaslavka)

Ті поспішили залишити свої теплі відгуки неймовірно позитивному знімку Слави.

З першим снігом! Красива сім'я

Красиві і щасливі!

Мої улюблені. Клас

У вас супер-банда!)))

Такі класні!

І у нас перший сніг, дитина в захваті

Які ж ви класні!!!! Промінчики вам добра! І всього найкращого!

Ви такі позитивні) клас

Такі гарненькі малюки

Круті

Кльові малюки)

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська з НеАнгелів здивувала радикальним перевтіленням - співачка стала брюнеткою.