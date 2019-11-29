Новий склад НеАнгелів: Слава Камінська похвалилася талантами дочки-артистки (відео)

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Дочка співачки експресивно підспівує пісні зіркової мами

Слава Камінська з групи НеАнгели не так давно розлучилася зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Лише нещодавно співачка вперше відверто розповіла, що ж призвело до розірвання їх шлюбу - цікаво, що у її екс-чоловіка зовсім інша версія! Втім, артистка вже знову перебуває у відносинах, але воліє не поспішати і надати всьому розвиватися поступово. А вона поки багато часу присвячує роботі і коханим дітям - синові і доньці.

Раніше шанувальники відзначали, що маленька Лаура дуже схожа на свою зоряну маму - що ж, схоже, дівчинка також успадкувала її артистичність. На своїй сторінці в Instagram Слава опублікувала чарівні відео, на яких ошатно одягнена дівчинка з яскравими косами на голові веселиться разом з подружкою.

Дівчатка танцюють біля телевізора, по якому явно йдуть кліпи групи НеАнгели - й емоційно і цікаво підспівують і танцюють.

"НеАнгели:) новий склад", - жартівливо підписала публікацію Камінська.

Відео: Слава Камінська показала новий склад Неангелів (instagram.com/babaslavka)

Захоплені користувачі мережі поспішили поділитися своїми враженнями від побаченого.

Жезл, коси, і "ВБИТИ" з фуете! У цієї дівчинки велике майбутнє!

супер Зачіски. Треба і своєї таке замутити!

Дивись Слава, зміна наступає на п'яти, молодці дівчата!!

Янголята

Голос є,відчуває музику..всі дані нової Зірочки!!!)))

Крутий складу підростає

Які принцесски

Зірка

Дівчата майбутні маленькі красуні!!!!

Це щось

Мамині гени відразу видно) Краса!!!!

Коли концерт, чекаю квитки

Люблю

А головне сукні принцес одягнені зверху гольфиків, прям жиза

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська з НеАнгелів здивувала радикальним перевтіленням - співачка стала брюнеткою.