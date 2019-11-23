Космічна брюнетка: Слава з НеАнгелів вразила кардинальним перевтіленням

Співачка приміряла незвичайний образ
Славу Камінську багато знають також як "руденька з НеАнгелів", адже її довга руда шевелюра - відмітна риса і гордість співачки. Артистка зовсім недавно завершила масштабний тур з групою по Україні з новим альбомом "13" і намагається більше часу проводити з дітьми - сином Леонардом і дочкою Лаурою. До речі, малятко стає все більш схожою на свою зоряну маму! А ось на новому знімку в своєму Instagram Слава постала в досить несподіваному образі.
Співачка кардинально змінила імідж і стала брюнеткою з короткою стрижкою каре і укороченим чубчиком. Завершують ефектний і незвичний лук сонцезахисні окуляри і ніжний макіяж. Звичайно ж, це лише перука - але виглядає дуже вражаюче і яскраво!
"Хайпуй поки молодий, хлопчик", - загадково підписала кадр Камінська.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
В коментарях деякі шанувальники артистки припустили, що це своєрідна відповідь на нове інтерв'ю екс-чоловіка Слави Едгара Камінського, в якому той назвав причиною їх розлучення бажання дружини постійно покращувати себе.
Також вони залишилися в захваті від такого перевтілення своєї улюблениці і назвали її космічної дівчиною.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів в купальнику приголомшила апетитними формами.