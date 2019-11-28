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"Навіть роги йдуть": Слава з НеАнгелів засвітилася в несподіваному образі в компанії чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.11.2019 - 13:32
"Навіть роги йдуть": Слава з НеАнгелів засвітилася в несподіваному образі в компанії чоловіка
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка підкорила шанувальників почуттям гумору

Слава Камінська з гурту НеАнгели все ще переживає розлучення з пластичеким хірургом Едгаром Камінським. Вона зважилася на відверті зізнання про життя з колишнім, а також озвучила причину розладу в їх відносинах. Співачка не приховує, що зараз вона не вільна, але не забігає наперед і поки не говорить про серйозні наміри. Впоратися з непростим життєвим перідом їй допомагають діти, улюблена робота і фірмове почуття гумору, за яке співачку обожнюють шанувальники. Так, на сторінці в Instagram вона опублікувала святкове "рогате" фото.

Артистка засвітилася в кадрі не одна, а з другом. Шоуменом і блогером Олексієм Дурнєвим. Співачка виглядає ефектно і яскраво – її розкішне волосся укладене у великі локони, макіяж з акцентом на очі, а на голові красується обруч з оленячими рогами. Судячи з декору і антуражу, артистка взяла участь у запису новорічного випуску програми блогера.

"Мені навіть роги йдуть. Правда, Олексій Дурнєв?" - поцікавилася вона в підписі до світлини у свого співрозмовника.

&quot;Навіть роги йдуть&quot;: Слава з НеАнгелів засвітилася в несподіваному образі в компанії чоловіка

Фото: Слава Камінська та Олексій Дурнєв (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники зробили комплімент не тільки почуттю гумору, але і образу Слави.

  • Красу нічим не зіпсуєш - або вона є, або її немає. Так завжди каже моя Мама. Ви -чудова
  • Яка красуня
  • Круто
  • Гарний гумор
  • Казкова і Дуже добра!!!! Слава, Ви чудо дівчина
  • Вам все пасує

Скріншот коментарів

У сториз співачки можна побачити жартівливий діалог з шоуменом. "Я запросив тебе на передачу "Дурнєв шукає хлопця" - каже Олексій. "А я – рогатий олень", - жартує Слава. "Тобі сподобалося у нас на передачі? А мужики тобі сподобалися?" - цікавиться блогер. "Дуже. Всі! Загорніть", - підтримала жартівливий діалог співачка. В кінці блогер не втримався від компліменту. "Ти завжди гарна", - запевнив він артистку.

&quot;Навіть роги йдуть&quot;: Слава з НеАнгелів засвітилася в несподіваному образі в компанії чоловіка

&quot;Навіть роги йдуть&quot;: Слава з НеАнгелів засвітилася в несподіваному образі в компанії чоловіка

Фото: Слава Камінська та Олексій Дурнєв (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська з НеАнгелів здивувала радикальним перевтіленням - співачка стала брюнеткою.

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Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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