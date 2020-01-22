Народження Венери: Надя Дорофєєва спокусила формами в морскій піні

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шикарні форми співачки на тлі хвиль розбурхали фантазію шанувальників

Надя Дорофєєва, яка вирішила відпочити від щільного гастрольного графіка дуету "Время и Стекло" і полетіла з чоловіком Володимиром Дантесом на Мальдіви, тим не менш регулярно звітує в соцмережах про те, як проводить час. Незліченні пальми і морські пейзажі, неодмінні атрибути її постів, захоплюють уяву тих, хто залишився зимувати в Україні і може тільки мріяти про релакс на райському острові.

Звичайно не обходитися і без складнощів, наприклад, нещодавно Надя зізналася, що абсолютно не знає чим зайнятися з чоловіком, коли немає компанії у відокремленому місці, на що підписники відреагувала дуже бурхливо і дали кілька рекомендацій, як легко усунути таку незручність.

Проте основною темою обговорень постів останнім часом стала фігура Дорофєєвої, яку вона демонструвала в різних купальниках, а іноді і зовсім без них. Позуючи на пляжі на тлі пальм і хвиль, Надя збирала незліченні компліменти від фанатів, які вихваляли її довгі ноги, тонку талію і вміння шикарно позувати. І ніякі підозри деяких підписників у використанні фоторедакторів і фільтрів при обробці фото, не змогли зіпсувати враження від витонченого кадру в ультратрендовому купальнику з відкритою спиною.



Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Повне фото можно подивитися тут

Красуня

Купальник

Надь ти русалка, ти створюєш хвилі

Пощастило Дантесу...

Відзвітувала Надія і про те, що їх відпустка з чоловіком підходить до кінця, про що вона абсолютно не шкодує, бо вже досить відпочила й готова приступити до роботи. І не дивлячись на те, що погода трохи зіпсувалася і небо затягнули хмари, зірка не засмутилася, а навпаки зізналася, що відчуває себе чудово.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Сьогодні наш 10-ий день відпустки. Погодка тут підвела, майже весь час йшли дощі. Але все-одно таке класне відчуття всередині. Здається, я майже готова працювати", - написала вона під фото.

Пальми і Надія, прекрасне поєднання

Сама сама

Ключове слово "майже"

Русалка, від того і хвилі і дощ)

Вау, яка

Сподіваюсь гарно відпочила

Чекаємо на тур

Скоріш би концерти

Проте варто відзначити, що життя артиста — це не завжди райський відпочинок, так нещодавно Надя Дорофєєва розповідаючи цікаві факти про себе, раптово зізналася у своїх страхах і комлпексах.