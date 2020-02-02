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У короткій сукні-піджаку: Надя Дорофєєва спокусила стильним total black виходом

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.02.2020 - 21:50
У короткій сукні-піджаку: Надя Дорофєєва спокусила стильним total black виходом
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка вразила шанувальників новими фото

Надя Дорофєєва, яка змінила імідж і стала схожа на американську співачку Біллі Айліш, показала нове фото в Instagram. На знімку вона позує вся в чорному, зробив фото перед дзеркалом.

Українська співачка постала перед шанувальниками у чорному короткому платті-піджаку, чорному пальто, також на ній надіті чорні колготки і черевики.

У короткій сукні-піджаку: Надя Дорофєєва спокусила стильним total black виходом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"02.02.2020 - не забудьте загадати бажання", - підписала фото Дорофєєва. Шанувальники артистки також прокоментували її знімок.

  • Лук вогонь;
  • Вау;
  • Яка гарна;
  • Мій котик найкрасивіший;
  • Ця сумка-новорічний подарунок Вови, чи не так?
  • Ти ефектно і шикарно виглядаєш в будь-якому одязі;
  • Фігура вогонь;
  • Наше найбільше бажання, щоб ви з Вовою публікували побільше спільних відео, фото;
  • Вже загадала;
  • Шикарно;
  • Не можу перестати дивитися на це фото. Ти неймовірна.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес провели романтичну відпустку удвох, але вони не забували і про величезну армію своїх шанувальників.

Сімейна пара поділилася яскравими фотографіями зі своїх подорожей по екзотичним країнам і Європі. При цьому Дантес опублікував в Instagram ніжний кадр з поцілунком і продемонстрував багатство технік. Фоловери артиста оцінили фото і написали парі щирі компліменти.

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Новини України шоубизНадя Дорофеєва
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