У короткій сукні-піджаку: Надя Дорофєєва спокусила стильним total black виходом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка вразила шанувальників новими фото

Надя Дорофєєва, яка змінила імідж і стала схожа на американську співачку Біллі Айліш, показала нове фото в Instagram. На знімку вона позує вся в чорному, зробив фото перед дзеркалом.

Українська співачка постала перед шанувальниками у чорному короткому платті-піджаку, чорному пальто, також на ній надіті чорні колготки і черевики.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"02.02.2020 - не забудьте загадати бажання", - підписала фото Дорофєєва. Шанувальники артистки також прокоментували її знімок.

Лук вогонь;

Вау;

Яка гарна;

Мій котик найкрасивіший;

Ця сумка-новорічний подарунок Вови, чи не так?

Ти ефектно і шикарно виглядаєш в будь-якому одязі;

Фігура вогонь;

Наше найбільше бажання, щоб ви з Вовою публікували побільше спільних відео, фото;

Вже загадала;

Шикарно;

Не можу перестати дивитися на це фото. Ти неймовірна.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес провели романтичну відпустку удвох, але вони не забували і про величезну армію своїх шанувальників.

Сімейна пара поділилася яскравими фотографіями зі своїх подорожей по екзотичним країнам і Європі. При цьому Дантес опублікував в Instagram ніжний кадр з поцілунком і продемонстрував багатство технік. Фоловери артиста оцінили фото і написали парі щирі компліменти.