У короткій сукні-піджаку: Надя Дорофєєва спокусила стильним total black виходом

Співачка вразила шанувальників новими фото
Надя Дорофєєва, яка змінила імідж і стала схожа на американську співачку Біллі Айліш, показала нове фото в Instagram. На знімку вона позує вся в чорному, зробив фото перед дзеркалом.
Українська співачка постала перед шанувальниками у чорному короткому платті-піджаку, чорному пальто, також на ній надіті чорні колготки і черевики.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"02.02.2020 - не забудьте загадати бажання", - підписала фото Дорофєєва. Шанувальники артистки також прокоментували її знімок.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес провели романтичну відпустку удвох, але вони не забували і про величезну армію своїх шанувальників.
Сімейна пара поділилася яскравими фотографіями зі своїх подорожей по екзотичним країнам і Європі. При цьому Дантес опублікував в Instagram ніжний кадр з поцілунком і продемонстрував багатство технік. Фоловери артиста оцінили фото і написали парі щирі компліменти.