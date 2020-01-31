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Надя Дорофєєва змінила імідж і стала схожою на Біллі Айліш

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2020 - 13:31
Надя Дорофєєва змінила імідж і стала схожою на Біллі Айліш
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка вибрала більш глибокий і насичений колір волосся, ніж зазвичай

Надя Дорофєєва, яка нарешті повернулася з тривалої подорожі зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом по екзотичним країнам і Європі, де вона до речі позувала на краю обриву в самій західній точці континенту, порадувала шанувальників звістками про те, чим вона займається в Україні.

Співачка опублікувала фото, яке підписала "New me", на якому продемонструвала свою нову стрижку і фарбування в більш глибокий і насичений колір, ніж ми звикли бачити на ній останнім часом.

Надя Дорофєєва змінила імідж і стала схожою на Біллі АйлішФото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Можливо не тільки нова стрижка вплинула на думку коментаторів, але і об'ємний худі, який наділа Надя, але багато хто відзначив, що імідж знаменитості тепер підозріло нагадує зовнішній вигляд Біллі Айліш, переможниці премії Греммі-2020 в п'яти музичних номінаціях.

Фото: Біллі Айлиш (instagram.com/billieeilish)

Навмисно так вийшло чи випадково не відомо, однак підписники Дорофєєвої зазначили, що новий стиль однозначно, їй до лиця:

  • Яеі гарне волосся
  • Така красива укладка
  • На Біллі Айліш схожа
  • Тобі так пасує ця зачіска
  • Вауу
  • Біллі Айліш
  • Дуже круто
  • Як завжди шикарна
  • Що за краса сліпить мої очі?
Варто відзначити, що у відпустці Надя Дорофєєва не скупилася на фото в купальнику на пляжі і залишила в своєму Instagram багато "гарячих" знімків.
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