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"Так яйце твоє?": Кім Кардашьян завдала удару у відповідь зірці Instagram

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.01.2019 - 12:05
"Так яйце твоє?": Кім Кардашьян завдала удару у відповідь зірці Instagram
Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардашян виклала фото у костюмі з пір'ям, натякнувши шанувальникам, що вона все-таки популярнішє яйця

На своїй сторінці в Instagram Кім Кардашьян, зірка реаліті-шоу і топ-блогер соцмереж опублікувала фото в костюмі з Хеллоуїна, який складався з комплекту білої білизни, сяючого декоративного елемента і крил з білого пір'я за плечима.
Користувачі відразу запідозрили, що фото в костюмі з пір'ям Кім опублікувала не випадково — це відповідь на хайп "яйця", яке побило всі рекорди по популярності в Instagram і вже набрало 39 мільйонів лайків.

&quot;Так яйце твоє?&quot;: Кім Кардашьян завдала удару у відповідь зірці InstagramФото: Кім Кардашьян як змогла "потроллила" яйце-рекордсмен (instagram.com/kimkardashian)

"Тільки що знайшла цю відповідну фотографію з Хеллоуїна", - підписала Кардашьян фото.

Шанувальники захопилися ніжним образом знаменитості і закидали Кім жартами про яйце.

&quot;Так яйце твоє?&quot;: Кім Кардашьян завдала удару у відповідь зірці Instagram

&quot;Так яйце твоє?&quot;: Кім Кардашьян завдала удару у відповідь зірці Instagram

&quot;Так яйце твоє?&quot;: Кім Кардашьян завдала удару у відповідь зірці Instagram

&quot;Так яйце твоє?&quot;: Кім Кардашьян завдала удару у відповідь зірці Instagram

Скріншот: Коментарі до посту Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

"Дивовижна!";

"Приголомшлива!";

"Ідеальна, красива і бездоганна!!! Ви чудова жінка, дух захоплює";

"Так яйце твоє?";

"Яйце мені подобається більше";

"Я думаю тобі потрібен костюм яйця", - прокоментували вони публікацію.

Нагадаємо, що нещодавно Кім Кардашьян замилувала мережу дитячим фото. В кадрі дівчинка позує в білій сукні з об'ємними квітами, оздобленому рюшами.

Крім того, американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян та репер Каньє Уест вирішили обзавестися четвертою дитиною. Не дивлячись на те, що пара вже виховує трьох дітей,  подружжя вирішили не зупинятися і збільшити свою сім'ю.

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Новини України звездаКім Кардашян
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