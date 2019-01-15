"Так яйцо твое?": Ким Кардашьян нанесла ответный удар звезде Instagram

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян выложила фото в костюме с перьями, намекнув поклонникам, что она все-таки популярнее яйца

На своей страничке в Instagram Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу и топ-блогер соцсетей опубликовала фото в костюме с Хэллоуина, который состоял из комплекта белого нижнего белья, блестящего декоративного элемента и крыльев из белых перьев за плечами.

Пользователи тут же заподозрили, что фото в костюме с перьями Ким опубликовала не случайно — это ответ на хайп "яйца", которое побило все рекорды по популярности в Instagram и уже набрало 39 миллионов лайков.

Фото: Ким Кардашьян как смогла "потроллила" яйцо-рекордсмен (instagram.com/kimkardashian)

"Только что нашла эту подходящую фотографию с Хэллоуина", - подписала Кардашьян фото.

Поклонники восхитились нежным образом знаменитости и забросали Ким шутками про яйцо.

Скриншот: Комментарии к посту Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

"Удивительная!";

"Потрясающая!";

"Идеальная, красивая и безупречная!!! Вы великолепная женщина, дух захватывает";

"Так яйцо твое?";

"Яйцо мне нравится больше";

"Я думаю тебе нужен костюм яйца", - прокомментировали они публикацию.

Напомним, что недавно Ким Кардашьян умилила сеть детским фото. В кадре девочка позирует в белом платье с объемными цветами, обрамленном рюшами.

Кроме того, американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст решили обзавестись четвертым ребенком. Не смотря на то, что пара уже воспитывает троих детей, однако супруги решили не останавливаться и увеличить свою семью.