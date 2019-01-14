Просто красотка: Ким Кардашьян умилила сеть детским фото

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Звезда реалити шоу вызвала восторг у фанов раритетным снимком, на котором она еще совсем маленькая

Знаменитая светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое детское фото. Милый снимок она опубликовала в Instagram.

В кадре девочка позирует в белом платье с объемными цветами, обрамленном рюшами. На голове у нее красуется розовый бант. Сама себя знаменитость назвала Кики. За пару часов пост набрал более 1 млн лайков и более 5 000 комментариев.

Подписчикам очень понравилось очаровательное фото. В комментариях к детскому снимку фаны звезды рассыпались в комплиментах, в некоторые сравнили крошку Ким с ее дочерью Норд. Некоторые заметили сходство подписи с песней Drake - In My Feelings.

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян и Канье Уэст станут родителями в четвертый раз. На этот раз пара снова решила прибегнуть к помощи суррогатной матери. Женщина уже вынашивает мальчика, а ребенок должен родиться в мае.

Также Ким Кардашьян вместе со своей огромное семьей снялась для традиционной рождественской открытки. Все сестры облачились в белое позировали вместе с детьми.

К слову, недавно Ким показала раритетное фото своей бабушки в молодости. Юная девушка на фото позировала в свадебном платье. Она отметила, что ее сестра, супермодель Кендалл Дженнер – копия бабули. Подписчики разделились на два лагеря – одни посчитали, что звезда и ее родственница очень похожи, другие же не нашли между ними ничего общего.