Ким Кардашьян и Канье Уэст в четвертый раз станут родителями

Фото: Ким Кардашьян с семьей (instagram.com/kimkardashian)

Звездная пара снова прибегла к помощи суррогатной матери

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст уже воспитывают троих детей, однако супруги решили не останавливаться и увеличить свою семью. Как сообщает издание US Weekly, пара станет родителями в четвертый раз.

Отмечается, что 38-летняя Ким и 41-летний Канье вновь прибегли к помощи суррогатной матери. Она уже беременна мальчиком, который должен появиться на свет в мае.

Напомним, что младшая дочь звездной пары, 11-месячная Чикаго, также была рождена суррогатной матерью. С того раза у них остался замороженный эмбрион.

Инсайдеры также сообщают, что Кардашьян "всегда хотела четверых детей".

Кроме Чикаго, супруги также растят пятилетнюю дочь Норт и трехлетнего сына Сейнта, которых Ким родила сама.

Фото: Ким Кардашьян с семьей (instagram.com/kimkardashian)

Ким и Канье пока никак не прокомментировали информацию.

Напомним, ранее Ким Кардашьян снялась в рождественской фотосессии с мужем и детьми.

Мы также сообщали, что Ким Кардашьян умилила рождественским семейным фото, на котором запечатлены все члены семейства Кардашьян-Дженнер с детьми.

Кстати, семейство Кардашьян поразило сеть зимними забавами. Главным развлечением вечера стала огромная ледяная горка, которая была залита прямо во дворе поместья. Она тут же заинтересовала всех гостей мероприятия, на санках по очереди скатились Ким Кардашьян с Пэрис Хилтон, Канье Уэст, Кортни Дженнер и Кендалл Дженнер и остальные гости вечеринки.