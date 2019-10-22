"Так схожі": Світлана Лобода зачарувала фото з підрослою донечкою

Світлана Лобода нещодавно відсвяткувала день народження - 18 жовтня співачці виповнилося 37 років. Цей день вона провела з самими рідними і близькими, з якими посиділа за святковим столом - до речі, серед них був і лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн, якому активно приписують батьківство молодшої дочки артистки. Після чого зірка продовжила свій концертний тур по Росії.

Старшу дочку, восьмирічну Єву вона часто бере з собою і називає її своєю головною прихильницею. На своїй сторінці в Instagram Світлана поділилася чарівними фото з підрослою дівчинкою. Мама і дочка відображені в коридорі концертного залу після виступу.

На Лободі - бордова міні-сукня і чорний шкіряний плащ зверху, малятко ж одягнена в синє блискуче плаття і пальто в тон. Горда мама ніжно обіймає Її за плечі.

Фото: Світлана Лобода з дочкою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

"моя любов підтримує мене завжди", - зазначила співачка під фото.

Фото: Світлана Лобода з дочкою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Розчулені підписники залишили безліч теплих відгуків і зазначили, що мала неймовірно схожа на свою зоряну маму і росте справжньою красунею.

Такі милі

Єва така розумна і красива дівчинка

Наші улюблені сонечка

Ви прекрасні!

Красуні. Євочка дуже на вас схожа

мамин самий відданий шанувальник))))

Які красиві

Головний фанат

Мама і донька. Ви так схожі

Милашки

Твоя донька принадність як і ти

Донечки, це найкраще , що може бути! Мама дочки

Пощастило дитині з мамою!

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода зворушила рідкісним фото батьків на честь річниці.

Раніше Світлана Лобода зворушила мережу душевним фото з малюком.