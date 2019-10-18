"Я кохаю і кохана": Світлана Лобода поділилася щастям у свій день народження

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

18 жовтня співачці виповнилося 37 років

Світлана Лобода намагається тримати своє особисте життя в таємниці - незважаючи на те, що молодшій доньці співачки Тільді вже більше року, вона досі не розповіла про те, хто ж її батько. Втім, шанувальники давно впевнені, що це лідер гурту Rammstein Тіль Ліндеманн, з яким у артистки нібито роман. Виконавиця же лише підливає масла у вогонь, періодично публікуючи фото з музикантом. 18 жовтня вона відзначає день народження - Світлані виповнилось 37 років.

В цей день вона не змогла втриматися і поділилася своїм щастям в Instagram. Лобода опублікувала фото, на якому вона зображена в облягаючій оксамитовій сукні чорного кольору з одним оголеним плечем і пікантним розрізом на стегні. Яскравим акцентом знімка є червона помада на губах артистки. Вона підняла руки до обличчя і щасливо посміхається.

У підпису Світлана зізналася, що вона кохає і кохана і тому дуже щаслива. Уточнювати, кого вона любить, зірка не стала.

"Сьогодні я прокинулася абсолютно щасливою.

я кохаю і кохана

і нехай це не закінчується ніколи!!!

Дякую

Ваша LO", - інтригуюче написала співачка.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі поспішили залишити свої привітання і сердечні побажання у коментарях.

З Днем Народження, всесвіт. назавжди з вами

Будь щаслива, LOBODA

З Днем Народження

Сьогодні твій день. Кайфувати

Красива, шикарна

Відмінний настрій і не тільки на сьогоднішній день, а на все життя!

Нереально красива

Бажаю тобі зберегти цю любов, щастя і успіх. Все буде добре. З Днем народження, Рідна

Потужно

З днем народження, бажаю всіх благ

Як дівчинка-припевочка, ми вас любимо

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Не залишилися осторонь і зіркові колеги Лободи.

"Секу, з твоїм днем! Нехай неможливе стане можливим!" - побажала Лілія Подкопаєва.

"Люба моя, нехай душа твоя невгамовна ,неодмінно здійснить ВСЕ задумане . .. А я щаслива, що ти реалізовуєш себе всебічно. Ставши творчим лідером, прекрасною Мамою, коханою і люблячою жінкою", - написала Надія Мейхер.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, раніше вона вже показала фото з вечірки на честь свого свята, куди були запрошені члени її команди і зіркові друзі. За святковим столом вона позувала разом з самими близькими, серед яких був дизайнер Бичолла (Анзор Тетрадзе) і Тілль Ліндеманн, що викликало бурхливу реакцію фанатів. "Мій день", - написала Лобода і додала хештег #мояночь.

Фото: Світлана Лобода з Тиллем Линдеманном і друзями (instagram.com/lobodaofficial)

Светик ви дуже потужна пара!!!

Відразу видно хто найкрасивіша на фото. Вітаю

Парочка лав

Круто! Яка ви гарна пара! Вітаю з днем народження!

Тіль аж покращав, поруч з такою шикарною жінкою, Светик, МОЛОДЕЦЬ!!!!

Нагадаємо, Світлана Лобода зворушила рідкісним фото батьків на честь річниці.