"Так похожи": Светлана Лобода очаровала фото с подросшей доченькой

Певица показала свою главную поклонницу
Светлана Лобода недавно отпраздновала день рождения - 18 октября певице исполнилось 37 лет. Этот день она провела с самыми родными и близкими, с которыми посидела за праздничным столом - к слову, среди них был и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому активно приписывают отцовство младшей дочери артистки. После чего звезда продолжила свой концертный тур по России.
Старшую дочь, восьмилетнюю Еву она часто берет с собой и называет ее своей главной поклонницей. На своей странице в Instagram Светлана поделилась очаровательными фото с подросшей девочкой. Мама и дочь запечатлены в коридоре концертного зала после выступления.
На Лободе - бордовое мини-платье и черный кожаный плащ сверху, малышка же одета в блестящее синее платье и пальто в тон. Гордая мама нежно обнимает Еву за плечи.
Фото: Светлана Лобода с дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)
"моя любовь поддерживает меня всегда", - отметила певица под фото.
Фото: Светлана Лобода с дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)
Умиленные подписчики оставили множество теплых отзывов и отметили, что малышка невероятно похожа на свою звездную маму и растет настоящей красоткой.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода растрогала редким фото родителей в честь годовщины.
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