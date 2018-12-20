Світська дама або яскрава бунтарка: вибираємо найкращий образ Регіни Тодоренко під час вагітності

Стильна Регіна Тодоренко (колаж: LITE)

Lady in black, "Білосніжка" або смілива бунтарка — вибрати найкращий образ Тодоренко буде непросто

Регіна Тодоренко вперше стала мамою, народивши 5 грудня 2018 в одній з московських клінік хлопчика. Разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим відома телеведуча поки що не показує малюка і практично не ділиться ніякими подробицями такого важливого етапу спільного життя. Хоча фанати буквально штурмують instagram-сторінку Тодоренко, вимагаючи подробиць.

Поки шанувальник пари і журналісти чекають коментарів Тодоренко про її нову роль, редакція LITE вирішила згадати одні з найяскравіших образів телеведучої, в яких вона з'являлася на світських заходах під час вагітності. До речі, довгий час Регіна всіляко намагалася приховати животик. Але навіть найбільш ефектні і "хитрі" вбрання Тодоренко видавали таємницю ;)

Пропонуємо вибрати найбільш вдалий, на вашу думку, "вагітний" образ Регіни.

Стильні образи Регіни Тодоренко під час вагітності

У білосніжній мереживній міні-сукні від бренду Self-Portrait (вартістю £305) Регіна з'явилася в передачі "Вечірній Ургант" (фото: instagram.com/reginatodorenko)

На вечірці на честь колаборації Moschino і H&M Тодоренко з'явилася в екстремально яскравому анораув від вказаного італійського бренду. Вийшов незвичайний бунтарський look (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Переходимо до вечірніх нарядів. У чорній прозорій сукні від Mariya Sergegiya і комбінації від Intimissimi Тодоренко красувалася на червоній доріжці церемонії "Людина року 2018". Цей образ вигідно підкреслив бюст Тодоренко, приховавши круглий животик (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Сріблясте плаття в підлогу — ще один стильний вихід Тодоренко. Разом з Топаловим вони отримали перемогу в номінації "Пара року" (премія журналу Glamour). Фото: instagram.com/reginatodorenko)

У листопаді 2018 Тодоренко і Топалов знову стали "Парою року". На цей раз ведуча вибрала ще більш ефектний наряд — чорне плаття-халат з глибоким декольте і розрізом до стегна (фото: instagram.com/reginatodorenko)

А ось жовте плаття, в якому Тодоренко з'явилася на черговий премії Glamour, шанувальники ведучої розкритикували. Хоча яскрава сукня вигідно оголює стрункі ніжки Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше LITE писав, що Топалов показав новонародженого сина на милому сімейному відео з Тодоренко.

Регіна Тодоренко: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)