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Світська дама або яскрава бунтарка: вибираємо найкращий образ Регіни Тодоренко під час вагітності

Lite » Зірки 20.12.2018 - 16:03
Світська дама або яскрава бунтарка: вибираємо найкращий образ Регіни Тодоренко під час вагітності
Стильна Регіна Тодоренко (колаж: LITE)

Lady in black, "Білосніжка" або смілива бунтарка — вибрати найкращий образ Тодоренко буде непросто

Регіна Тодоренко вперше стала мамою, народивши 5 грудня 2018 в одній з московських клінік хлопчика. Разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим відома телеведуча поки що не показує малюка і практично не ділиться ніякими подробицями такого важливого етапу спільного життя. Хоча фанати буквально штурмують instagram-сторінку Тодоренко, вимагаючи подробиць.

Поки шанувальник пари і журналісти чекають коментарів Тодоренко про її нову роль, редакція LITE вирішила згадати одні з найяскравіших образів телеведучої, в яких вона з'являлася на світських заходах під час вагітності. До речі, довгий час Регіна всіляко намагалася приховати животик. Але навіть найбільш ефектні і "хитрі" вбрання Тодоренко видавали таємницю ;)

Пропонуємо вибрати найбільш вдалий, на вашу думку, "вагітний" образ Регіни.

 

Стильні образи Регіни Тодоренко під час вагітності

Тодоренко в сукні Self-Portrait

У білосніжній мереживній міні-сукні від бренду Self-Portrait (вартістю £305) Регіна з'явилася в передачі "Вечірній Ургант" (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко на презентації Moschino і H&M

На вечірці на честь колаборації Moschino і H&M Тодоренко з'явилася в екстремально яскравому анораув від вказаного італійського бренду. Вийшов незвичайний бунтарський look (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко на церемонії Людина року 2018

Переходимо до вечірніх нарядів. У чорній прозорій сукні від Mariya Sergegiya і комбінації від Intimissimi Тодоренко красувалася на червоній доріжці церемонії "Людина року 2018". Цей образ вигідно підкреслив бюст Тодоренко, приховавши круглий животик (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко в срібній сукні

Сріблясте плаття в підлогу — ще один стильний вихід Тодоренко. Разом з Топаловим вони отримали перемогу в номінації "Пара року" (премія журналу Glamour). Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко і Топалов

У листопаді 2018 Тодоренко і Топалов знову стали "Парою року". На цей раз ведуча вибрала ще більш ефектний наряд — чорне плаття-халат з глибоким декольте і розрізом до стегна (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко в жовтому платті

А ось жовте плаття, в якому Тодоренко з'явилася на черговий премії Glamour, шанувальники ведучої розкритикували. Хоча яскрава сукня вигідно оголює стрункі ніжки Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше LITE писав, що Топалов показав новонародженого сина на милому сімейному відео з Тодоренко.

Регіна Тодоренко: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

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