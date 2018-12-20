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Светская дама или яркая бунтарка: выбираем лучший образ Регины Тодоренко во время беременности

Lite » Звезды 20.12.2018 - 16:03
Светская дама или яркая бунтарка: выбираем лучший образ Регины Тодоренко во время беременности
Стильная Регина Тодоренко (коллаж: LITE)

Lady in black, "Белоснежка" или смелая бунтарка — выбрать лучший образ Тодоренко будет непросто

Регина Тодоренко впервые стала мамой, родив 5 декабря 2018 в одной из московских клиник мальчика. Вместе со своим супругом Владом Топаловым известная телеведущая пока что не показывает малыша и практически не делится никакими подробностями столь важного этапа совместной жизни. Хотя фанаты буквально штурмуют instagram-страничку Тодоренко, требуя подробностей.

Пока поклонник пары и журналисты ждут комментариев Тодоренко о ее новой роли, редакция LITE решила вспомнить одни из самых ярких образов телеведущей, в которых она появлялась на светских мероприятиях во время беременности. К слову, долгое время Регина всячески старалась скрыть животик. Но даже самые эффектные и "хитрые" наряды Тодоренко выдавали тайну ;)

Предлагаем выбрать наиболее удачный, по вашему мнению, "беременный" образ Регины.

 

Стильные образы Регины Тодоренко во время беременности 

Тодоренко в платье Self-Portrait

В белоснежном кружевном мини-платье от бренда Self-Portrait (стоимостью £305) Регина появилась в передаче "Вечерний Ургант" (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко на презентации Moschino и H&M

На вечеринке в честь коллаборации Moschino и H&M Тодоренко появилась в экстремально ярком анораке от указанного итальянского бренда. Получился необычный бунтарский look (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко на церемонии Человек года 2018

Переходим к вечерним нарядам. В черном прозрачном платье от Mariya Sergegiya и комбинации от Intimissimi Тодоренко блистала на красной дорожке церемонии "Человек года 2018". Этот образ выгодно подчеркнул бюст Тодоренко, скрыв круглый животик (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко в серебряном платье

Серебристое платье в пол — еще один стильный выход Тодоренко. Вместе с Топаловым они получили победу в номинации "Пара года" (премия журнала Glamour). Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко и Топалов

В ноябре 2018 Тодоренко и Топалов вновь стали "Парой года". На этот раз ведущая выбрала еще более эффектный наряд — черное платье-халат с глубоким декольте и разрезом до бедра (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко в желтом платье

А вот желтое платье, в котором Тодоренко появилась на очередной премии Glamour, поклонники ведущей раскритиковали. Хотя яркое платье выгодно оголяет стройные ножки Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее LITE писал, что Топалов показал новорожденного сына на милом семейном видео с Тодоренко

Регина Тодоренко: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина) 

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