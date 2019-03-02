Супердіва: Леся Нікітюк в бікіні захопила тропічним фото

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники Нікітюк у захваті від форм телеведучої

Леся Нікітюк, яка запропонувала свою кандидатуру на Євробачення, шокувала своїх шанувальників новою фотографією. Нове фото популярна телеведуча виклала на своїй сторінці в Instagram.

Нікітюк продемонструвала своїм дописувачам фотографію з відпочинку на Мальдівах.

"В наступному році обов'язково туди повернуся", - прокоментувала фото телеведуча.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Користувачі мережі моментально відреагували на новий знімок в бікіні.

"Як завжди дуже красива", - написала kabanova4183.

"Леді Досконалість!", - підкреслила dudovaaa_.

"Які ноги, які ноги", - написала masha_hatsya.

"Так вийшло ніби русалонька ожила! Весна і набридло їй сумувати!", - прокоментувала kh.vika66.

"Просто статуетка!", - зазначила loriks_54.

"Леся, це жах як красиво", - підкреслила lidnewskaya5.

"З такими супер-ногами, головне не впасти у всі тяжкі під назвою "Волочкова", - написала lesi_mir.

"А навіщо повертатися? Спробуйте інші острови. І нам покажіть", - порадила annagavryliuk.

"Приголомшлива фігура!", - підмітила maresska.

"Одним словом "Богиня", - зазначила gudowana030891.

"Лесюнька, ти просто космос з довгими ногами", - прокоментувала sakhnovka.

Нагадаємо, що Лесю Нікітюк у спокусливому боді порівняли з Олею Поляковою.

Раніше повідомлялося, що Леся Нікітюк "засвітилася" в компанії нового "холостяка".