Супердіва: Леся Нікітюк в бікіні захопила тропічним фото

Шанувальники Нікітюк у захваті від форм телеведучої
Леся Нікітюк, яка запропонувала свою кандидатуру на Євробачення, шокувала своїх шанувальників новою фотографією. Нове фото популярна телеведуча виклала на своїй сторінці в Instagram.
Нікітюк продемонструвала своїм дописувачам фотографію з відпочинку на Мальдівах.
"В наступному році обов'язково туди повернуся", - прокоментувала фото телеведуча.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Користувачі мережі моментально відреагували на новий знімок в бікіні.
"Як завжди дуже красива", - написала kabanova4183.
"Леді Досконалість!", - підкреслила dudovaaa_.
"Які ноги, які ноги", - написала masha_hatsya.
"Так вийшло ніби русалонька ожила! Весна і набридло їй сумувати!", - прокоментувала kh.vika66.
"Просто статуетка!", - зазначила loriks_54.
"Леся, це жах як красиво", - підкреслила lidnewskaya5.
"З такими супер-ногами, головне не впасти у всі тяжкі під назвою "Волочкова", - написала lesi_mir.
"А навіщо повертатися? Спробуйте інші острови. І нам покажіть", - порадила annagavryliuk.
"Приголомшлива фігура!", - підмітила maresska.
"Одним словом "Богиня", - зазначила gudowana030891.
"Лесюнька, ти просто космос з довгими ногами", - прокоментувала sakhnovka.
Нагадаємо, що Лесю Нікітюк у спокусливому боді порівняли з Олею Поляковою.
Раніше повідомлялося, що Леся Нікітюк "засвітилася" в компанії нового "холостяка".