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Несподівано: Лесю Нікітюк у спокусливому боді порівняли з Поляковою

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2019 - 17:34
Несподівано: Лесю Нікітюк у спокусливому боді порівняли з Поляковою
Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча похвалилася пікантним фото, оголивши апетитні стегна

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка відправилася в Буковель заради тест-драйву авто, показала відвертий знімок, на якому вона зображена в білому боді і рожевій хутряній шапці. Відповідний кадр з'явився в її Instagram-акаунті.

Відома шовумен робить селфи прямо в номері готелю популярного українського гірськолижного курорту, демонструючи струнку фігуру. Шанувальники змогли помилуватися її ідеальними стегнами і оцінити тонку талію.

"Крутий вийшов weekend в Буковелі. Ні одна тачка не постраждала, крім моєї психіки", - з гумором підписала знаменитість пікантний кадр.

Несподівано: Лесю Нікітюк у спокусливому боді порівняли з Поляковою

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники гідно оцінили її зовнішній вигляд, а також почали активно порівнювати з "суперблондинка" Олею Поляковою, натякнувши на схожість масивної пухнастою шапки на голові Лесі з кокошником "королеви ночі".

"Конкурентка Полякової. Леся в кокошнику", "Ось це ви вогонь, Леся Іванівна", "Фігура дивовижна! Ти красуня", "Як Поляковна! Майже в кокошнику", "Полякова повинна кусати лікті від заздрощів!", "У цьому образі Ви схожі на Полякову", "Блондинка в рожевому. Суперово", - ділилися воими спостереженнями коментатори.

Нагадаємо, що по дорозі в Буковель Леся Нікітюк зустрілася з головних "холостяком" України, телеведучий Микитою Добриніним, який також прийняв участь в тест-драйві нових машин.

Раніше Леся Нікітюк розкрила шанувальникам таємницю каблучки на пальці, адже їм залишалося тільки гадати, чи не з'явився у знаменитості новий наречений.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Леся Нікітюк
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