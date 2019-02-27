Несподівано: Лесю Нікітюк у спокусливому боді порівняли з Поляковою

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча похвалилася пікантним фото, оголивши апетитні стегна

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка відправилася в Буковель заради тест-драйву авто, показала відвертий знімок, на якому вона зображена в білому боді і рожевій хутряній шапці. Відповідний кадр з'явився в її Instagram-акаунті.

Відома шовумен робить селфи прямо в номері готелю популярного українського гірськолижного курорту, демонструючи струнку фігуру. Шанувальники змогли помилуватися її ідеальними стегнами і оцінити тонку талію.

"Крутий вийшов weekend в Буковелі. Ні одна тачка не постраждала, крім моєї психіки", - з гумором підписала знаменитість пікантний кадр.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники гідно оцінили її зовнішній вигляд, а також почали активно порівнювати з "суперблондинка" Олею Поляковою, натякнувши на схожість масивної пухнастою шапки на голові Лесі з кокошником "королеви ночі".

"Конкурентка Полякової. Леся в кокошнику", "Ось це ви вогонь, Леся Іванівна", "Фігура дивовижна! Ти красуня", "Як Поляковна! Майже в кокошнику", "Полякова повинна кусати лікті від заздрощів!", "У цьому образі Ви схожі на Полякову", "Блондинка в рожевому. Суперово", - ділилися воими спостереженнями коментатори.

Нагадаємо, що по дорозі в Буковель Леся Нікітюк зустрілася з головних "холостяком" України, телеведучий Микитою Добриніним, який також прийняв участь в тест-драйві нових машин.

Раніше Леся Нікітюк розкрила шанувальникам таємницю каблучки на пальці, адже їм залишалося тільки гадати, чи не з'явився у знаменитості новий наречений.

Відео: РБК-Україна