Несподівано! Леся Нікітюк "засвітилася" в компанії нового "холостяка"

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча зустрілася з завидним нареченим країни по дорозі в Буковель

Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка вирушила на тест-драйв авто в Буковель, раптово зустріла по дорозі в Карпати нового героя шоу "Холостяк", свого колегу Нікіти Добриніна. Спільне фото з'явилося в її "сториз" Instagram.

Леся повідомила підписникам про несподівану і приємною зустріч, "засвітившись" в одному кадрі з усміхненим молодим парубком, за серце якого боролися українські красуні.

Леся Никитюк та Микита Добринін (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Микита також, як і Леся вирішив протестувати нові марки машин і взяти участь у тест-драйві. В його акаунті можна побачити знімки, зроблені під час подорожі, але спільного кадру з Лесею серед них немає. Правда, вони окремо позують, сидячи на капоті одного і того ж авто.

Фото: Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

У свою чергу, Леся опублікувала знімок поруч з джипом та зазначила, що вона знаходиться в дорозі вдень і вночі, тримаючи шлях на відомий український гірськолижний курорт.

Леся утеплилась в дорогу, вибравши для подорожі зручну куртку з хутром, джинси і високі білі черевики.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники обдарували телеведучу компліментами, зазначивши, що вона в будь-яких обставинах залишається привабливою.

"Лесюня суперкрасуня", "Леся, ви просто космос", "Леся красива і стильна", "Ти ідеал", "Леся, ти молодчина", "Джип класний і Леся", "Ну ти просто богиня! Кожен день розкриваєшся все більше і більше. Так тримати!" - писали коментатори, підкресливши багатогранність шоувумен.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк розкрила шанувальникам таємницю свєї блискучої каблучки на пальці, яка щоразу ставала приводом для бурхливих обговорень і чуток, а особливо на фоні її заяв про розрив відносин з нареченим.

Раніше Леся Нікітюк відвідала знаменний захід у Берліні, приїхавши підтримати українську приму-балерину Катерину Кухар і її чоловіка.

Відео: РБК-Україна