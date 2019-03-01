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Голосуємо за Лесю: Никитюк запропонувала свою кандидатуру на Євробачення

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2019 - 10:21

ВСЯ ПРАВДА ПРО ЄВРОБАЧЕННЯ / MARUV МОЯ СЕСТРА / Я ЇДУ НА ЄВРО (Youtube)

Пристрасті навколо участі України в Євробаченні 2019 киплять ось вже не один день, артисти одним за одним відмовляються їхати в Ізраїль, але є знаменитості, які все ж згодні відстояти честь країни. Несподівана пропозиція надійшла від телеведучої та учасниці проекту "Танці з зірками" Лесі Нікітюк, яка на своєму каналі в Youtube опублікувала відеозвернення до своїх глядачів.

"Друзі, я глибоко стурбована ситуацією з Євробаченням. Не знаю як ви, але я не готова терпіти це неподобство, тому я чітко для себе вирішила, що на Євробачення поїду я", - заявила Никитюк у своєму блозі.

"Ви тільки скиньтеся мені на той біленький Touareg, який я виставляла сториз і я відразу туди поїду. А якщо раптом ви не побачите мою пісню по телеку, то знайте, в Ізраїлі її обрізали", - додала Леся, щоб ні у кого не залишилося сумнівів, що ведуча жартує.

Голосуємо за Лесю: Никитюк запропонувала свою кандидатуру на Євробачення

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники одразу ж похвалили Лесю за сміливість і пообіцяли, якщо кумир справді зважиться на такий крок, то обов'язково віддадуть за неї свої голоси.

  • "Правильно. Треба їхати, а то незрозуміло кого відправлять, а потім лікті кусати. Кращого варіанту все одно не придумати" - viktor_gogolev
  • "Голосуємо за Лесю!" - maki_toys
  • "Леся вперед ти переможеш!!!Ми в тебе віримо!!!" - elenabloom32
  • "Впевнений, ти бі виграла!" - deniss_aleksandrovich
  • "Їдь!!!Ти обов'язково переможеш!!!!" - 1851anna
  • "Опа! Це буде так класно! А яка пісня?" - baykaltop
  • "Я буду в шоці якщо Ви поїдете...всі відмовляються в цьому ганьбу приймати участь..." - kurnikova_kseniia
  • "Леся, ви дуже гармонічна і думаю люди вас підтримають, якщо ви дійсно захочете на Євробачення, тут не голос, а харизма, така що спробуй ще Лесю і не пустити на евробачення і не даті перемогу, капець буде тім хто посміє таке зробити" – shishkovataniusha
  • "Леся Іванівна візьме харизмою, та порве як тузік грєлку всіх" – d.s.donchenko

Варто нагадати, що нещодавно Лесю Никитюк підписники порівняли з популярною українською співачкою. Образ телеведучої нагадав їм сценічні костюми Олі Полякової.

Нагадаємо, що по дорозі в Буковель Леся Нікітюк зустрілася з головним "холостяком" України, телеведучий Микитою Добриніним.

Раніше Леся Нікітюк розкрила шанувальникам таємницю каблучки на пальці, яке спровокувало чутки про таємничого нареченого знаменитості.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Леся Нікітюктелеведущая
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