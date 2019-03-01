Голосуємо за Лесю: Никитюк запропонувала свою кандидатуру на Євробачення

ВСЯ ПРАВДА ПРО ЄВРОБАЧЕННЯ / MARUV МОЯ СЕСТРА / Я ЇДУ НА ЄВРО (Youtube)
Пристрасті навколо участі України в Євробаченні 2019 киплять ось вже не один день, артисти одним за одним відмовляються їхати в Ізраїль, але є знаменитості, які все ж згодні відстояти честь країни. Несподівана пропозиція надійшла від телеведучої та учасниці проекту "Танці з зірками" Лесі Нікітюк, яка на своєму каналі в Youtube опублікувала відеозвернення до своїх глядачів.
"Друзі, я глибоко стурбована ситуацією з Євробаченням. Не знаю як ви, але я не готова терпіти це неподобство, тому я чітко для себе вирішила, що на Євробачення поїду я", - заявила Никитюк у своєму блозі.
"Ви тільки скиньтеся мені на той біленький Touareg, який я виставляла сториз і я відразу туди поїду. А якщо раптом ви не побачите мою пісню по телеку, то знайте, в Ізраїлі її обрізали", - додала Леся, щоб ні у кого не залишилося сумнівів, що ведуча жартує.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники одразу ж похвалили Лесю за сміливість і пообіцяли, якщо кумир справді зважиться на такий крок, то обов'язково віддадуть за неї свої голоси.
Варто нагадати, що нещодавно Лесю Никитюк підписники порівняли з популярною українською співачкою. Образ телеведучої нагадав їм сценічні костюми Олі Полякової.
Нагадаємо, що по дорозі в Буковель Леся Нікітюк зустрілася з головним "холостяком" України, телеведучий Микитою Добриніним.
Раніше Леся Нікітюк розкрила шанувальникам таємницю каблучки на пальці, яке спровокувало чутки про таємничого нареченого знаменитості.
Відео: РБК-Україна