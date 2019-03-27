Супер-жінка: Слава з НеАнгелів показала свою молоду маму

Слава Камінська

Шанувальники відзначили, що Слава і її мама - прекрасні

Слава Камінська любить ділитися фото зі своєю сім'єю. Співачка часто публікує зворушливі знімки і відео з дітьми (син Леонард і дочка Лаура), а також чоловіком – пластичним хірургом Едгаром Камінським. А ось мама в її instagram-історії з'являється рідко. Нещодавно Камінська показала нові фото з прогулянки, на яких з солісткою поп-групи НеАнгели також позує її молода мама. І до речі, жінки постали в дуже стильних образах.

Так, Слава Камінська позує в укорочених біло-блакитних джинсах, бордовій водолазці, кедах і в рожевій шубці зі штучного хутра. З аксесуарів – стильна бордова сумка і кепі від Ruslan Baginskiy.

Мама Слави вибрала більш простий образ: сині джинси, коротка дута куртка, шарф і також кеди, як у зоряної дочки.

Слава Камінська з мамою

При цьому Камінська також розповіла шанувальникам, як вона вибирає речі, і яке у неї в принципі ставлення до брендів, вартості нарядів.

"Я ніколи не надаю уваги вартості речей (а надалі і їх кількості) Вони зручні і по душі, або - ні. І в моєму гардеробі панує рівноправність, там є місце і для #дорогоБАгато, і для плаща "ДнепроХренМехСталь" з барахолки за 150 грн)) Прикольно, коли за адекватні гроші можна знайти щось собі та рідних не обділити", - пише Камінська.

Стильна Слава Камінська

Шанувальники Камінської поспішили залишити свої відгуки:

Я ніколи не бачила твою маму, але я її заочно обожнюю)

Ви супер-жінка, приклад для багатьох!

Слава! Ваша Мама супер-жінка!

У Вас чудове почуття стилю!

Мама так схудла! Добре виглядаєте!

Клас, дуже атмосферно і смішно)

Красуні!

Слава, якщо б Ви не були красиві, чоловік закохався б тоді в Ваш гумор)

Зазначимо, що Слава Камінська часто балує шанувальників стильними виходами Приміром, нещодавно співачка надихнула підписників ідеальним весняним луком, примірявши костюм із зеленого оксамиту, пальто з хутряним коміром і романтичну блузу. Славу навіть назвали жартома "баринею".

А до цього солістка НеАнгелів продемонструвала незвичайний образ у дусі 90-х, чимось нагадає героїню культового фільму "Матриця".