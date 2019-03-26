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Ось це форми: Слава з НеАнгелів показала плавні вигини в облягаючій спідниці

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2019 - 14:58
Ось це форми: Слава з НеАнгелів показала плавні вигини в облягаючій спідниці
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава показала яскраве поєднання червоного і синього кольорів

Слава Камінська продовжує балувати шанувальників яскравими і стильними образами. На цей раз співачка показала результат своєї нової фотосесії для журналу "Добрые советы". На глянцевих сторінках солістка поп-групи НеАнгели блищить у дійсно соковитому образі.

На Камінській – бандажна юбка з басками насиченого червоного кольору. Цей елемент гардеробу дуже вигідно підкреслює витончені і спокусливі форми виконавиці. Яка, до речі, нещодавно похвалилася своєю новою дієтою та повідомила, що схудла.

Верх – синя атласна блуза з довгими рукавами з воланами (це тренд сезону весна-літо 2019). Образ співачки доповнюють чорні туфлі-лодочки на високому каблуці. Зачіска – звичні великі локони.

У цілому, модний лук вийшов дуже свіжим і по-весняному насиченим.

Слава Камінська

Стильна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Слави з НеАнгелів також не залишилися осторонь і поспішили прокоментувати фото своєї улюблениці.

  • "Як завжди, вогонь, полум'я, пожежа"
  • "Ну що тут скажеш? Шикарна"
  • "Витончена красуня"
  • "Гарна, як весна"
  • "Слава тут схожа на Джолі)"
  • "Яка фігура! Ви прекрасні!"
  • "Жінка – космос"

Зазначимо, що Слава Камінська часто балує шанувальників стильними виходами. Приміром, нещодавно співачка надихнула підписників ідеальним весняним луком, примірявши костюм із зеленого оксамиту, пальто з хутряним коміром і романтичну блузу. Славу навіть назвали жартома "баринею".

А до цього солістка НеАнгелів продемонструвала незвичайний образ у дусі 90-х, що чимось нагадає героїню культового фільму "Матриця".

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