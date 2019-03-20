Дама в оксамиті: Слава з НеАнгелів захопила красою в смарагдовому образі

Співачка продемонструвала розкішну фігуру
Слава Камінська продовжує знайомити шанувальників з абсолютно різними гранями свого стилю. Ледь не кожен день українська виконавиця публікує нові фото, на який показує стильні і трендові новинки гардеробу. А враховуючи, що на вулиці теплішає з кожним днем, таких образів на сторінці Слави буде з'являтися ще більше. Цікаво, що кожен новий вихід – це абсолютно різні за духом історії.
Нещодавно Слава Камінська перевтілилася в героїню фільму "Матриця" і показала розкішний образ у стилі 90-х. А до цього "була в ролі" голлівудської кінодіви, примірявши розкішне золоте плаття в підлогу.
Тепер же Слава показала образ ділової жінки. Так, на новому фото солістка групи НеАнгели позує в елегантному брючному костюмі з оксамиту насиченого зеленого кольору. Під піджак Камінська одягла блузу під горло з квітковим принтом.
Діловий образ довершує довге пальто з хутряним коміром, а також чорні черевики. Волосся співачка зібрала в пучок на маківці.
Стильна Слава Камінська
Шанувальники Слави буквально прийшли у захват від її появи, засипавши свою улюбленицю хвалебними відгуками:
Нагадаємо, раніше Слава Камінська показала, як виглядала в дитинстві. Співачка зізналася фанатам, що дуже комплексувала в той період з приводу своєї зовнішності.