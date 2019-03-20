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Дама в оксамиті: Слава з НеАнгелів захопила красою в смарагдовому образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.03.2019 - 12:58
Дама в оксамиті: Слава з НеАнгелів захопила красою в смарагдовому образі
Слава Камінська

Співачка продемонструвала розкішну фігуру

Слава Камінська продовжує знайомити шанувальників з абсолютно різними гранями свого стилю. Ледь не кожен день українська виконавиця публікує нові фото, на який показує стильні і трендові новинки гардеробу. А враховуючи, що на вулиці теплішає з кожним днем, таких образів на сторінці Слави буде з'являтися ще більше. Цікаво, що кожен новий вихід – це абсолютно різні за духом історії.

Нещодавно Слава Камінська перевтілилася в героїню фільму "Матриця" і показала розкішний образ у стилі 90-х. А до цього "була в ролі" голлівудської кінодіви, примірявши розкішне золоте плаття в підлогу.

Тепер же Слава показала образ ділової жінки. Так, на новому фото солістка групи НеАнгели позує в елегантному брючному костюмі з оксамиту насиченого зеленого кольору. Під піджак Камінська одягла блузу під горло з квітковим принтом.

Діловий образ довершує довге пальто з хутряним коміром, а також чорні черевики. Волосся співачка зібрала в пучок на маківці.

Стильна Слава Камінська

Слава Камінська

Стильна Слава Камінська

Шанувальники Слави буквально прийшли у захват від її появи, засипавши свою улюбленицю хвалебними відгуками:

  • "Лялечка"
  • "Крутий жакет, колір Агонь"
  • "Ухх яка!"
  • "Це фото просто світиться, видно ваша енергетика настільки хороша, як і зовнішність"
  • "Ух ти, який гарний прикид"
  • "Крутий образ"
  • "Ну, хіба можна бути такою красивою?! Совісті в тебе немає, Слава)"
  • "Бариня"
  • "Ділова леді, вам личить!"
  • "Шикарна жінка"

Нагадаємо, раніше Слава Камінська показала, як виглядала в дитинстві. Співачка зізналася фанатам, що дуже комплексувала в той період з приводу своєї зовнішності.

Дитина-оркестр: Слава з НеАнгелів похвалилася талантами дочки Буйство фарб: Слава Камінська приміряла яскравий весняний образ
Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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