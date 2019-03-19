Матриця перезавантаження: Слава з НеАнгелів здивувала "шкіряним" образом в стилі 90-х

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Солістка НеАнгелів вибрала сміливу комбінацію "під шкіру"

Слава Камінська частенько любить балувати шанувальників своїми стильними експериментами і модними появами на різних світських заходах. Не так давно солістка групи НеАнгели влаштувала справжній "день шопінгу і примірок". Співачка відвідала шоу-рум свого улюбленого дизайнера (Ельвіра Гасанова) і приміряла там ледь не з десяток різних комбінацій. До речі, нагадаємо, що шанувальникам Камінської, як і самій співачці, найбільше сподобалося шикарне золоте плаття, яке підкреслило фігуру виконавиці. Тоді шанувальники ледь не в один голос назвали свою улюбленицю "богинею" і "королевою".

На цей раз Слава Камінська приміряла більш "приземлений" образ, але не менш чуттєвий і яскравий.

Так, на новому знімку Слава позує в лаковому плащі насиченого зеленого кольору з яскравою жовтою підкладкою. Образ доповнюють шкіряні легінси і грубі чорні черевики на шнурівці. При цьому Слава сидить на дорожній валізі і дивиться кудись у далечінь.

Фото вийшло досить атмосферне, а весь образ в цілому – така собі відсилка до 90-х. Не даремно деякі фанати відзначили, що їм це фото чомусь нагадав героїну фільму "Матриця".

Стильна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Сама ж співачка підписала свій новий пост досить просто: "Вирішила змінити фото"

До речі, до цього НеАнгели виступали в Маріуполі, звідки Віка Смеюха поспішила показати розслаблені фото. Так, співачка вирішила поєднати приємне з корисним і виділити час для себе, коханої. Виконавиця пройшлася по набережній південного міста в затишному в'язаному кардигані. Тоді співачка жартома зазначила, що гастрольне життя – це або сон, або прогулянка. У Маріуполі вона вибрала другий варіант.

Також нагадаємо, що Слава Камінська показала, як виглядала в дитинстві. Співачка зізналася фанатам, що дуже комплексувала в той період з приводу своєї зовнішності.