"Соромно за вас стало": талія Ані Лорак викликала суперечки в мережі

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Співачка поділилася знімком з легендарним діджеєм

Популярна українська співачка Ані Лорак поділилася з підписниками знімком, на якому позує разом з легендарним діджеєм Девідом Гетта. Однак в мережі звернули увагу на неприродну талію співачки. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Завітали з Девідом Гетта на великий п'ятничний випуск на "Вечірній Ургант". Буде весело", - йдеться у підписі.

Фото: Ані Лорак з Девідом Гетта (instagram.com/anilorak)

Звернемо увагу, що зовнішній вигляд український виконавиці викликав суперечки серед її шанувальників.

Фото: Ані Лорак з Девідом Гетта (instagram.com/anilorak)

"Ви що собі, ребра видалили? Тому що талія взагалі виглядає неприродно", - сказав користувач Хаджаль Агабеков.

"Дуже красива. А начебто раніше талія була інша", - підкреслила юзер Наталія Божко.

"Красуня. Але мені здається, талію зменшила, фотошоп допоміг", - сказала користувач Людмила Муратова.

"Яку дурницю ви бовкнули після виконання романсу учасниками Меладзе. Так за Вас соромно стало, і як вірно посадив Ваш посил Баста. Якщо не тямите в романсі, краще б промовчали", - підкреслила юзер Тетяна Боженко.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком.

До речі, Ані Лорак розбурхала фанів дивним вбранням.

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