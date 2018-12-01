ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Соромно за вас стало": талія Ані Лорак викликала суперечки в мережі

Lite » Зірки 01.12.2018 - 08:41
"Соромно за вас стало": талія Ані Лорак викликала суперечки в мережі
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Співачка поділилася знімком з легендарним діджеєм

Популярна українська співачка Ані Лорак поділилася з підписниками знімком, на якому позує разом з легендарним діджеєм Девідом Гетта. Однак в мережі звернули увагу на неприродну талію співачки. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Завітали з Девідом Гетта на великий п'ятничний випуск на "Вечірній Ургант". Буде весело", - йдеться у підписі.

&quot;Соромно за вас стало&quot;: талія Ані Лорак викликала суперечки в мережі

Фото: Ані Лорак з Девідом Гетта (instagram.com/anilorak)

Звернемо увагу, що зовнішній вигляд український виконавиці викликав суперечки серед її шанувальників.

&quot;Соромно за вас стало&quot;: талія Ані Лорак викликала суперечки в мережі

Фото: Ані Лорак з Девідом Гетта (instagram.com/anilorak)

"Ви що собі, ребра видалили? Тому що талія взагалі виглядає неприродно", - сказав користувач Хаджаль Агабеков.

"Дуже красива. А начебто раніше талія була інша", - підкреслила юзер Наталія Божко.

"Красуня. Але мені здається, талію зменшила, фотошоп допоміг", - сказала користувач Людмила Муратова.

"Яку дурницю ви бовкнули після виконання романсу учасниками Меладзе. Так за Вас соромно стало, і як вірно посадив Ваш посил Баста. Якщо не тямите в романсі, краще б промовчали", - підкреслила юзер Тетяна Боженко.

&quot;Соромно за вас стало&quot;: талія Ані Лорак викликала суперечки в мережі

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком.

До речі, Ані Лорак розбурхала фанів дивним вбранням.

Раніше ми писали, що Ані Лорак поділилася ніжним знімком.

Ані Лорак: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

"Красива пара": Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком "Боже спаси": чоловік Лорак залишив дивне привітання з Днем матері
Новини України Ані Лораксетьукраинцы
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся