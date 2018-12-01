"Стыдно за вас стало": талия Ани Лорак вызвала споры в сети

Певица поделилась снимком с легендарным диджеем
Популярная украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками снимком, на котором позирует вместе с легендарным диджеем Дэвидом Гетта. Однако в сети обратили внимание на неестественную талию певицы. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Заглянули с Дэвидом Гетта на большой пятничный выпуск на "Вечерний Ургант". Будет весело", - говорится в подписи.
Фото: Ани Лорак с Дэвидом Гетта (instagram.com/anilorak)
Обратим внимание, что внешний вид украинский исполнительницы вызвал споры среди ее поклонников.
Фото: Ани Лорак с Дэвидом Гетта (instagram.com/anilorak)
"Вы что себе, ребра удалили? Потому что талия выглядит вообще неестественно", - сказал пользователь Хаджаль Агабеков.
"Очень красивая. А вроде раньше талия другая была", - подчеркнула юзер Наталья Божко.
"Красотка. Но мне кажется, талию уменьшила, фотошоп помог", - сказала пользователь Людмила Муратова.
"Какую глупость вы ляпнули после исполнения романса участниками Меладзе. Так за Вас стыдно стало, и как верно посадил Ваш посыл Баста. Если не смыслите в романсе, лучше бы промолчали", - подчеркнула юзер Татьяна Боженко.
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Напомним, Лорак взбудоражила сеть фото с российским певцом.
Кстати, Ани Лорак взбудоражила фанов странным нарядом.
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