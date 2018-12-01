"Стыдно за вас стало": талия Ани Лорак вызвала споры в сети

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Певица поделилась снимком с легендарным диджеем

Популярная украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками снимком, на котором позирует вместе с легендарным диджеем Дэвидом Гетта. Однако в сети обратили внимание на неестественную талию певицы. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Заглянули с Дэвидом Гетта на большой пятничный выпуск на "Вечерний Ургант". Будет весело", - говорится в подписи.

Фото: Ани Лорак с Дэвидом Гетта (instagram.com/anilorak)

Обратим внимание, что внешний вид украинский исполнительницы вызвал споры среди ее поклонников.

Фото: Ани Лорак с Дэвидом Гетта (instagram.com/anilorak)

"Вы что себе, ребра удалили? Потому что талия выглядит вообще неестественно", - сказал пользователь Хаджаль Агабеков.

"Очень красивая. А вроде раньше талия другая была", - подчеркнула юзер Наталья Божко.

"Красотка. Но мне кажется, талию уменьшила, фотошоп помог", - сказала пользователь Людмила Муратова.

"Какую глупость вы ляпнули после исполнения романса участниками Меладзе. Так за Вас стыдно стало, и как верно посадил Ваш посыл Баста. Если не смыслите в романсе, лучше бы промолчали", - подчеркнула юзер Татьяна Боженко.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, Лорак взбудоражила сеть фото с российским певцом.

Кстати, Ани Лорак взбудоражила фанов странным нарядом.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поделилась нежным снимком.

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