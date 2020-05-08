Як студентка: Юрій Горбунов показала красуню-дружину без макіяжу в домашній обстановці

Юрій Горбунов та Катя Осадча залишаються вдома на самоізоляції. Як і багато інших українців, зоряна пара телеведучих також зізнавалася, що вже втомилися від сидіння вдома. І все ж треба до останнього дотримуватися рекомендацій. Крім того, саме під час карантину багато зважилися спробувати щось нове, відкрити в собі нові таланти... Осадча та Горбунов, наприклад, відкривають для себе краси України. Телеведучий намагаються останнім часом все частіше вибиратися за місто. Так як закордонні подорожі передбачаються ще не скоро, на допомогу приходить внутрішній туризм. Ведучі були вражені, наскільки красива Київська область. І закликали після закінчення карантину обов'язково відправитися в подорож по рідній країні.

Крім того, Горбунов відкрив у собі також кулінарний талант. Зоряний телеведучий вс частіше балує дружину і сина смакотою. На Великдень вони готували пиріжки, нещодавно балували один одного домашньої піцою.

На днях Юрій опублікував нове фото, похвалившись вишуканим вечерею.

“Хто ж це таку смачну лазанью приготував? моя кохана?" - уточнює у передплатників Юрій. При цьому фолловери запідозрили, що смачну вечерю знову приготував саме Горбунов.

Також передплатники провідного звернули окрему увагу на "вічно молоду" дружину Горбунова. В кадрі Осадча позує в простій білій футболці. Волосся зібране у практичний хвіст, а на обличчі - ні краплі макіяжу. При цьому телеведуча дійсно виглядає дуже молодо.

"Яка Катюша красива"

"Боже, сама звичайна та натуральна Катюша, мені це імпонує, ві проста і цим ви і є справжня"

“Юро, Ваша Катя - дуже мила і красива... наче студентка. А лазанья певно просто найсмачніша"

“Молодці. Дай бог вам довгих і щасливих літ"

"Яке смачне фото!!"

"Судячи з Катіного задоволеного обличчя і з погляду "хитринкою" - схиляюсь до думки, що цю лазанью приготував іі коханий!!!"

“Доброго вечора Катя! Підкажіть рецепт дуже смачно я гадаю, вигляда дуже апетитно!!!!!!Зазделегідь Дякую"

Скріншот коментарів: instagram.com/gorbunovyuriy

Не забув Юрій Горбунов також привітати свого друга - Потапа. Нагадаємо, що сьогодні, 8 травня український продюсер і репер зазначає 39-річчя.

Горбунов опублікував спільне фото з Потапом, на якому також позує Осадча.

“Ти крутий геній куме! На світі думаю не багато таких!!Будь здоровим і щасливим!!І нехай всі твої мрії здійсняться!! З Днем народження!! #вітаємо #зднемнародження", - підписав фото Горбунов.

Юрій Горбунов, Потап і Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше Осадча в малиновому піджаку ніжно привітала Горбунова з іменинами.