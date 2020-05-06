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Які кучері! Осадча в малиновому піджаку ніжно привітала Горбунова з іменинами

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.05.2020 - 17:56
Які кучері! Осадча в малиновому піджаку ніжно привітала Горбунова з іменинами
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведуча зворушила фанатів романтичним кадром з чоловіком

Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили на самоізоляцію в своєму заміському будинку разом з трирічним сином Іваном. Пара багато часу приділяє дитині, а також насолоджується свіжим повітрям і активними іграми у дворі. Однак телеведуча все одно дуже чекає закінчення карантину - нещодавно Катя назвала три речі, які вони з чоловіком першим ділом зроблять. 6 травня святкують іменини всі хлопчики і чоловіки, які носять імена Георгій, Єгор і Юрій - звичайно ж, теледіва привітала свого коханого в мережі.

Осадча поділилася в Instagram ніжним фото з Горбуновим, на якому вони притиснулися лицем до лиця. В кадрі ведуча позує в малиновому піджаку із золотими прикрасами, а Юрій одягнений в білу футболку, надівши зверху чорний піджак. При цьому шоумен вже не в перший раз показав свою чарівну натуральну зачіску - милі кучерики.

"Вітаю свого Юру і всіх Юріїв і Георгіїв з Днем Янгола! Здоров'я, натхнення і многая літа. відмічайте в коментарях своїх знайомих Юріїв і вітайте наших Юрків", - зворушливо привітала коханого з днем ангела Катерина.

Які кучері! Осадча в малиновому піджаку ніжно привітала Горбунова з іменинами

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники залишили багато теплих відгуків романтичному кадру, особливо відзначивши зачіску Горбунова.

  • Мої вітання Юрію, нехай кохає тебе Катюша і буде коханим тобою усе життя
  • Ви дуже схожі,і гарні
  • Які кучері
  • Ооооого яскравий Юрко кучерявий.Вітаю
  • Вітаю
  • Приєднуюсь до привітань, всього самого
  • Вітаю і свого чоловіка з іменинами, а також всіх Юріїв!
  • Здоров'я ,сімейного затишку Юрій ,Господнього благословенства Вам!!!!!
  • Дуже милі і гарні
  • Кучерявий Юрко! Вітаю!
  • Такий кучерявий!
  • Які красиві локони))) ні, не у вас Катя))

Які кучері! Осадча в малиновому піджаку ніжно привітала Горбунова з іменинами

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Юрій Горбунов здивував фото в незвичайній "компанії" - ведучий сфотографувався з опудалом ведмедя.

Обидва дикі: Юрій Горбунов здивував фото в незвичайній "компанії" Боса і без макіяжу: Катя Осадча зачарувала романтичним хіпі-образом
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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