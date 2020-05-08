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Ти геній: в день народження Потапа Каменських розсекретила інтимні подробиці його характеру

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.05.2020 - 09:21
Ти геній: в день народження Потапа Каменських розсекретила інтимні подробиці його характеру
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських залишила коханому зворушливе привітання

Потап відзначає сьогодні, 8 травня, день народження — українському продюсеру і реперу виповнилося 39 років! Безумовно, першим коханого і законного чоловіка привітала Настя Каменських. При цьому, судячи з усього, незважаючи на день народження, день у зіркової пари почався дуже рано. Репер навіть встиг опублікувати ранкове фото з тренування. Тим часом Каменських також поспішила зробити святковий пост. Співачка публічно привітала коханого і підготувала йому романтичне послання.

Так, на своїй instagram-сторінці Настя опублікувала дуже миле ранкове фото з Потоп. В кадрі репер лежить на білосніжному ліжку. А поруч з ним — улюблениця всієї родини, собачка Мімі.

Як зазначила Настя, вона щаслива навіть просто прокидатися з Потапом вранці.

“Льоша! Ведмежа, ведмежатко мій! Самий коханий і рідний мій чоловік! Щоранку я прокидаюся з відчуттям нескінченної подяки, що можу обіймати, цілувати і любити тебе і просто бути поряд!" — пише Каменських.

Ти геній: в день народження Потапа Каменських розсекретила інтимні подробиці його характеру

Поділилася співачка і більш інтимними моментами, назвавши Потапа ласкавим і чуттєвим.

“Поряд з самою ніжною, чуттєвою і ласкавою людиною! Ти геній! Я знаю, що ти не любиш це слово, але я не перестану тобі повторювати, що ТИ ГЕНІЙ! Нехай твій талант і цей вогонь всередині, магія, яку ти створюєш для всього світу, не згасне ніколи! Та що ж я кажу, звичайно вона не вичерпається тому, що ти і Є це вічний двигун і генератор сонячного променя, який пронизує світлом добра і любові! З днем народження, мій Олексієчку", — підсумувала Настя

Також для коханого Каменськіх підготувала сюрприз. Дні народження Потапа і Насті (4 травня) випали на період карантину через коронавірус. Однак пара намагається хоч якось створити один одному свято. Настя замовила коханому тематичний напис, встановивши його у дворі.

На тлі цієї написи Потап також встиг зробити фото, закутавшись в золотий плащ, наче супергерой.

За словами Потапа, головний висновок, зроблений в 39 років, — усвідомлення любові!

“Якщо ви мене запитаєте, що я зрозумів за 39 років, за тисячі концертів, мільйони глядачів, і сотні Мега хітів, то я відповім — Любити ! Жити і бути закоханим у життя, в свою жінку, сім'ю, дітей, що в свою справу, в Батьківщину! Оточувати себе тими людьми ,яких хочеш обійняти! Я полетів, сьогодні Я Disco Sexy Oleksii! Всіх люблю! Спасибі Насті, я ще не прокидався djеем! HBD2ME!" — пише Потап

Ти геній: в день народження Потапа Каменських розсекретила інтимні подробиці його характеру

До речі, за день до свого дня народження Потап також зробив висновок про святі Насті: "Це був найкращий домашній і сімейний День Народження". Схоже, що виконавця також чекає сімейна атмосфера свята!

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