Тільки ти і природа: Осадча та Горбунов зачарували барвистими фото з українських "міні-Карпат"

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Для прогулянки по Ржищеву теледіва вибрала "негламурне" спортивне вбрання

Катя Осадча з нетерпінням чекає закінчення карантину - телеведуча вже знає, які три речі вони з чоловіком Юрієм Горбуновим зроблять першим ділом, як це станеться. Ну а поки вони "відбувають" самоізоляцію у своєму заміському будинку в компанії синочка Івана. На місці їм вже не сидиться, так що зіркове сімейство починає потихеньку виїжджати на прогулянки недалеко від Києва. Не так давно вони відвідали мальовничий Витачів, тепер же проїхали трохи далі в тому ж напрямку і дісталися до Ржищева.

Незважаючи на дощову погоду, Катя і Юрій не стали скасовувати поїздку - і не пошкодували! Природа і види на Дніпро з пагорбів біля містечка просто зачаровують, що доводять барвисті фото в акаунтах ведучих. Осадча не забула жартівливо зазначити, що в кадр потрапила і Іван-гора.

Для прогулянки теледіва вибрала зовсім "негламурний" образ під стать погоді - світло-блакитний спортивний костюм і світлі кросівки, а зверху одягла червону вітрівку. На обличчі артистки немає ні краплі макіяжу, а волосся вона зібрала в низький хвіст.

"Моя прекрасна Україна! яка ж красива в нас країна!!!! І на світлині Іван гора ) все не просто так", - написала Катя.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Горбунов в сірій толстовці і жилетці теж зробив селфи на тлі красивого пейзажу.

"Тільки ти і дивовижна природа, омита дощем!" - підписав знімок шоумен.

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Користувачі мережі повністю погодилися з ведучими і залишили багато теплих відгуків.

Яка ви гарна

Так вона прекрасна

Приємно бачіті рідне місто)

Мій рідний Ржищів. Міні Карпати за своєму рельєфом

Люблю Вас Катя, як фахівця своєї справи! Але от не зрозумію це модний костюм?! ....

Україна-чарівна)

Дійсно....краса неймовірна

Дуже гарне місце!

у нас Дуже красива Україна!!! Душа радется, все квітне, зеленіє, цвіте....прекрасна весна

Чому ви обираєте такий одяг?

Так, це правда наша Україна дуже красива)))

Ще дуже гарне місце, де видно Покровську церкву на острівку

Яка краса

Дякуємо, що робите наше місто відомим. Ржищівська земля багата на таланти. Тут народилися поетеса Ліна Костенко, живописець Володимир Сидорук

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Юрій Горбунов здивував фото в незвичайній "компанії" - ведучий сфотографувався з опудалом ведмедя.