Как студентка: Юрий Горбунов показала красавицу-жену без макияжа в домашней обстановке

Юрий Горбунов и Катя Осадчая остаются дома на самоизоляции. Как и многие другие украинцы, звездная пара телеведущих также признавалась, что уже устали от сидения дома. И все же нужно до последнего придерживаться рекомендаций. Кроме того, именно во время карантина многие решились попробовать что-то новое, открыть в себе новые таланты… Осадчая и Горбунов, например, открывают для себя красоты Украины. Телеведущий стараются в последнее время все чаще выбираться за город. Так как заграничные путешествия предвидятся еще не скоро, на помощь приходит внутренний туризм. Ведущие были поражены, насколько красива Киевская область. И призвали по окончанию карантина обязательно отправиться в путешествие по родной стране.

Кроме того, Горбунов открыл в себе также кулинарный талант. Звездный телеведущий вс чаще балует супругу и сына вкусностями. На Пасху они готовили пирожки, недавно баловали друг друга домашней пиццей.

На днях Юрий опубликовал новое фото, похваставшись изысканным ужином.

“Хто ж це таку смачну лазанью приготував? моя кохана?” - уточняет у подписчиков Юрий. При этом фолловеры заподозрили, что вкусный ужин вновь приготовил именно Горбунов.

Также подписчики ведущего обратили отдельное внимание на “вечно молодую” жену Горбунова. В кадре Осадчая позирует в простой белой футболке. Волосы собраны в практичный хвост, а на лице - ни капли макияжа. При этом телеведущая действительно выглядит очень молодо.

“Какая Катюша красивая”

“Боже, сама звичайна та натуральна Катюша, мені це імпонує, ви проста і цим ви і є справжня”

“Юро, Ваша Катя - дуже мила і красива... наче студентка. А лазанья певно просто найсмачніша”

“Молодці. Дай бог вам довгих і щасливих літ”

“Какое вкусное фото!!”

“Судячи з Катіного задоволеного обличчя і погляду з "хитринкою" - схиляюсь до думки, що цю лазанью приготував іі коханий!!!”

“Доброго вечора Катя! Підкажіть рецепт дуже смачно я гадаю, вигляда дуже апетитно!!!!!!Дякую зазделегідь”

Скриншот комментариев: instagram.com/gorbunovyuriy

Не забыл Юрий Горбунов также поздравить своего друга - Потапа. Напомним, что сегодня, 8 мая украинский продюсер и рэпер отмечает 39-летие.

Горбунов опубликовал совместное фото с Потапом, на котором также позирует Осадчая.

“Ти крутий геній куме! На світі думаю не багато таких!!Будь здоровим і щасливим!!І нехай всі твої мрії здійсняться!! З Днем народження!! #вітаємо #зднемнародження”, - подписал фото Горбунов.

Юрий Горбунов, Потап и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Осадчая в малиновом пиджаке нежно поздравила Горбунова с именинами.