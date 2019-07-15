Катя Осадча зворушила унікальним кадром щасливого дитинства 2-річного сина

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча поділилася душевним моментом з сином

Катя Осадча продовжує зачаровувати шанувальників душевними фото з сином і чоловіком зі свого відпочинку. Зазначимо, що кілька днів тому співачка полетіла всією родиною до Одеси. До речі, 12 липня тут стартував Одеський міжнародний кінофестиваль, який триватиме до 20 липня. Багато шанувальників незмінної ведучою програми "Світське життя" подумали, що вона летить в Одесу саме на зйомки нового випуску для передачі. Однак з'ясувалося, що Катя вирішила нарешті виділитися час на відпочинок і сім'ю.

Зіркова пара зупинилася в одному з готелів на березі моря, поруч з найбільш популярним пляжем Одеси – "Ланжерон". За кілька днів Осадча опублікувала вже чимало фото, демонструючи свої яскраві літні образи. Однак звичайно ж, шанувальників телеведучої найбільше приваблюють сімейні фото. Особливо – з 2-річним сином Ванею. Тим більше, що Осадча та Горбунов не так часто публікують фото сина. І вже тим більше ніколи не показують його обличчя.

Так, на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала нові фото з сином. При цьому знімок вийшов дуже милий!

Телеведуча зберегла на пам'ять момент, як вони з синочком розважаються разом. Мама з сином запускають мильні бульбашки. Хлопчик, як зазвичай, стоїть до камери спиною. Зате Осадчу прикрашає щаслива усмішка.

Катя Осадча з сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)

Також звернемо увагу на яскравий літній образ Осадчої, який вона підібрала для прогулянки з чоловіком і сином.

Телеведуча позує в яскравому жовтому платті з пишною спідницею і довгими рукавами. На жовтому тлі – розсип квіткового принта. Талію Осадчої прикрашає широкий масивний пояс.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити відгук під її фото з синочком:

"Красива Катя, гарний Юра!!! Так, хочеться побачити того маленького красеня"

"Який вже доросла дитина"

"Таке тепле фото... Один з кадрів щасливого дитинства"

"Який маленький зайчик"

"Катя, ви дуже круто виглядаєте"

"Клас, яке атмосферне фото"

"Тобі дуже пасує роль ведучої, але роль мами набагато більше"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Також сьогодні вранці, 15 липня, Катя Осадча опублікувала ще одне миле фото з сином. Хлопчик в смугастій кофтинці, як у моряка, сам веде свою коляску.

Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова – Ваня (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов викликали фурор в мережі елегантними образами. Телеведучі відвідали у Києві чергове світський захід, під час якого блиснули витонченими образами в чорних костюмах. При цьому Осадча вибрала ефектні штани-кльош.

Також Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018 Нетою Барзілай.