"Наречена і наречений": Катя Осадча та Юрій Горбунов блиснули стильними образами на презентації фільму в Одесі

Горбунов та Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадча та Горбунов з'явилися перед камерами в стильних образах

Катя Осадча та Юрій Горбунов навіть під час відпочинку не забувають відвідувати світські заходи! Нагадаємо, що на даний момент зіркова пара відпочиває разом з 2-річним сином Ванею в Одесі. До речі, тут також проходить Одеський міжнародний кінофестиваль, який стартував 12 липня. При цьому саме в рамках кіноподії і відбувся новий вихід Осадчої і Горбунова.

Так, Юрій Горбунов виступив продюсером вже другої частини української комедії "Скажене Весілля 2". Відзначається, що на екрани фільм вийде лише 25 грудня. А ось з 15 липня на офіційних сторінках фільму в соціальних мережах і у всіх кінотеатрах країни стартувала перша тізерна кампанія комеді "Скажене Весілля 2". Саме ця подія в одному з кінотеатрів Одеси й відвідали Осадча та Горбунов.

При цьому на своїй instagram-сторінці Горбунов опублікував фото з Осадчою.

“Скажене весілля 2 !!25 грудня!! #скаженевесілля #скаженийпродюсер #скаженевесілля2" - лаконічно підписав кадр в компанії з улюбленою український телеведучий і продюсер.

Юрія Горбунов і Катя Осадая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Зіркова пара телеведучих, як завжди, виглядають дуже стильно! Горбунов прийшов на презентацію в чорних брюках з лацканами, в білій сорочці і чорному блейзері. Образ доповнюють білі кросівки. Виглядає дуже молодіжно.

На Осадчій - білосніжне літнє плаття з візерункової тканини. Раніше телеведуча вже з'являлася в такій сукні на одному із заходів в Києві. У розділі instagram-сторіз Осадча показала окреме фото образу.

Крім того, телеведуча також зробила загальне селфі з чоловіком.

Фото: instagram.com/kosadcha

Шанувальники ж Горбунова також залишили свої відгуки під його новим знімків з Осадчою:

"Які ви гарненькі!"

“Вже чекаємо з нетерпінням! Як же приємно, що є таке якісне українське кіно"

"Спасибі за таке класне кіно!"

"Чекаю з нетерпінням!"

“Буде приємний сюрприз на мій день народження 25 грудня! Чекаємо з нетерпінням!"

Скріншот коментарів: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, раніше Осадча зворушила унікальним кадром щасливого дитинства 2-річного сина. Обличчя хлопчика, як завжди, батьки не показують!

До речі, не так давно Осадча та Горбунов викликали фурор в мережі елегантними образами. Телеведучі відвідали у Києві черговий світський захід, під час якого блиснули витонченими образами в чорних костюмах. При цьому Осадча вибрала ефектні штани-кльош.