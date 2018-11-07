"Страшно втратити себе": Тіна Кароль поділилася з шанувальниками відвертим визнанням

Фото: Тіна Кароль (facebook.com tina.karol)

Також зірка закликала боротися зі страхами і пообіцяла бути чесною

Знаменита українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно виклала в мережу чуттєвий ролик, поділилася зі своїми шанувальниками певним визнанням, а також зірка закликала вести боротьбу зі своїми страхами. Свій меседж вона опублікувала у своєму Instagram-аккаунті.

Співачка опублікувала фото, де вона сидить на дивані і загадково про щось роздумує, а також вона написала такі слова:

"Страшно втратити себе у власних страхах і потурання фразочкам "будь тихіше води, нижче трави" або "ініціатива карається" або – улюблена фраза! – "нехай інші "першими обпаляться"... Страх – це шлях до втрати власного я, втрати особистості. Кожен з нас - індивідуальність. Не душіть свій дар боязкістю. Будьте чесними перед собою. А я буду чесна перед вами. Обіцяю".

Скріншот поста (instagram.com/tina_karol)

Варто відзначити, що співачка Тіна Кароль стала ще й музичним продюсером української престижної премії "М1 Music Award". Власне, своє повідомлення зірка запостила саме з цього приводу.

"Музично оформити премію М1 і страшно, і страшно цікаво. Подумавши не довго, я погодилася. Не хотіла шкодувати на наступний день після премії, що я цього не зробила. Нічого не бійтеся заздалегідь!", – написала в публікації знаменитість.

Раніше Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним чином без макіяжу. Шанувальники співачки зазначили, що Кароль виглядає "як дівчинка", її навіть не дізнатися. Також багато підкреслили, що співачка помітно схудла.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль розповіла про навчання сина в британській школі. Цікаво, що хлопчик вже практично забув російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

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