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"Страшно потерять себя": Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным признанием

Lite » Звезды 07.11.2018 - 16:21
Фото: Тина Кароль (facebook.com tina.karol)
Фото: Тина Кароль (facebook.com tina.karol)

Также звезда призвала бороться со страхами и пообещала быть честной

Знаменитая украинская певица Тина Кароль, которая недавно выложила в сеть чувственный ролик, поделилась со своими почитателями определенным признанием, а также звезда призвала вести борьбу со своими страхами. Свой месседж она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Певица опубликовала фото, где она сидит на диване и загадочно о чем-то размышляет, а также она написала такие слова:

"Страшно потерять себя в собственных страхах и потаканию фразочкам "будь тише воды, ниже травы" или "инициатива наказуема" или – любимая фраза! – "пусть другие "первыми обожгутся"... Страх – это путь к потери собственного я, потери личности. Каждый из нас - индивидуальность. Не душите свой дар робостью. Будьте честными перед собой. А я буду честна перед вами. Обещаю".

&quot;Страшно потерять себя&quot;: Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным признанием

Скриншот поста (instagram.com/tina_karol)

Стоит отметить, что певица Тина Кароль стала еще и музыкальным продюсером украинской престижной премии "М1 Music Award". Собственно, свое сообщение звезда запостила именно по этому поводу.

"Музыкально оформить премию М1 и страшно, и страшно интересно. Подумав не долго, я согласилась. Не хотела жалеть на следующий день после премии, что я этого не сделала. Ничего не бойтесь загодя!", – написала в публикации знаменитость.

Ранее Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа. Поклонники певицы отметили, что Кароль выглядит "как девочка", ее даже не узнать. Также многие подчеркнули, что певица заметно похудела.

Мы также писали о том, что Тина Кароль рассказала об учебе сына в британской школе. Интересно, что мальчик уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.

Тина Кароль: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

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