Страждати за Бредлі ніколи: струнка Ірина Шейк запалює в Нью-Йорку зі знаменитим дизайнером

Ірина Шейк давно не з'являлася на публіці. Але таку важливу подію, як ЛГБТ-парад в Нью-Йорку, вона пропустити не могла. 33-річна красуня приєдналася до руху разом зі своїми друзями з fashion-індустрії: Рікардо Тіші – креативним директором Burberry, Алі Кавуссі – агентом, а також фотографами Луїджі Мурено і Янго Хенци. Зрозуміло, наряд вона підібрала відповідний: біла футболка з райдужними смужками – символом ЛГБТ, яку модель грайливо зав'язала на животі вузлом, а також ультракороткі джинсові шорти і босоніжки на високій шпильці – звичайно ж, всі від Burberry. Доповнив картину об'ємний рюкзак, а також сережки-кільця і сонцезахисні окуляри. Розкішне волосся моделі вільно спадало по плечах.

Ірина Шейк в Нью-Йорку (фото: instagram.com/irinashayk)

До речі, знаменита красуня була весела, багато танцювала, фотографувалася, а потім опублікувала серію фото в своєму мікроблозі. "Любов – це відповідь", – написала вона. Трохи пізніше вона навіть зняла футболку, залишившись в купальнику, і запалювала вже в такому вигляді.

Ірина веселиться на параді (відео: instagram.com/michaelangelnyc)

Варто відзначити, що серед гостей, що відвідали парад, відзначилася маса знаменитостей. Приміром, Донателла Версаче, супермодель Кендіс Свейнпол та Жозефін Скривер, а також безліч інших. А ось серед фоловерів Ірини не так багато толерантних з нею людей. Більшість з них обурилися, що Шейк не зайняла нейтральну позицію, і пригрозились відписками.

Кендіс Свейнпол, Рікардо Тіші та Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Тим часом розмови про важке розставання з її екс-коханим Бредлі Купером вщухли. Та й виглядає Ірина далеко не нещасною. Вона помітно пострункішала і погарнішала, що підкреслюють і її відверті наряди. Напередодні параду вона зустрілася з давньою подругою – Кендіс Свейнпол, в компанії Рікардо Тіші вони гуляли по Нью-Йорку. Для виходу Шейк вибрала коротке біле плаття і "важкі" чорні черевики. Такий образ підкреслив її жіночність і незвичайну красу. Що ж, можливо, не за горами новий роман знаменитої моделі!