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Бредлі, що ти втратив! Ірина Шейк захоплює розкішною фігурою в чорному боді

Lite » Мода 11.06.2019 - 18:29
Бредлі, що ти втратив! Ірина Шейк захоплює розкішною фігурою в чорному боді
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна модель представила нову колекцію Intimissimi

Ірина Шейк зараз на слуху. Але, на жаль, не тільки завдяки успішним рекламним кампаніям і робочим проектам. В основному мережу хвилює особисте життя красуні. Так, за словами інсайдерів, у відносинах з голлівудським актором Бредлі Купером вона остаточно поставила крапку. Причому ініціатором виступила саме модель – за чутками, Ірина втомилася чекати, коли ситуація зміниться, а їй катастрофічно не вистачало від вічно зайнятого роботою Купера уваги. І тепер головне завдання пари – вирішити, хто візьме на себе опіку над 2-річною донечкою Леєю.

Бредлі, що ти втратив! Ірина Шейк захоплює розкішною фігурою в чорному бодіІрина Шейк не коментує особисте життя (фото: instagram.com/irinashayk)

Сама Шейк, як і Бредлі, не виступила з публічною заявою. Втім, вона завжди прагнула приховати особисте життя від сторонніх очей. Тим не менш, вона не стала закриватися в собі і регулярно постить нові кадри у своєму Instagram.
Кілька годин тому визнана красуня поділилася новим гарячим фото.

Бредлі, що ти втратив! Ірина Шейк захоплює розкішною фігурою в чорному бодіНове гаряче фото Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

Вона позує на тлі гір і водоспаду, повернувшись до камери спиною. Чорне боді демонструє розкішне тіло Ірини, її довгі ноги і спокусливі вигини фігури. Підписала модель кадр, як завжди, коротко – просто позначивши, що це нова колекція Intimissimi. Зрозуміло, багатомільйонна армія фанатів мовчати не стала:

  • Повертайся з Бредлі ЗАРАЗ
  • Бредлі, що ти втратив!
  • Шановна Ірино, ви абсолютно чудова і дивна, можливо, ви цього не побачите... Але я сподіваюся, що ви робите все правильно і ігноруєте те, що ненависники говорять вам, моя любов. Ви сильна і незалежна жінка... Ви мій зразок для наслідування, і спасибі, що надихаєте мене кожен день
  • Ти вільна!
  • Не можу повірити, що Бредлі це зробив
  • Бредлі плаче в сторонці
  • Чудова!
  • Приголомшлива
  • Русалка
  • Покажи, що він втратив, богиня!
  • Завжди буду підтримувати тебе. Залишайся сильною! Бредлі сліпий в Газі немає нічого, крім статусу, він сумує за богинею

Бредлі, що ти втратив! Ірина Шейк захоплює розкішною фігурою в чорному бодіЗйомка для Falconeri (фото: instagram.com/irinashayk)

Треба відзначити, що за словами тих же інсайдерів, Леді Гага до розриву Шейк і Купера не має ніякого відношення.

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