Стильні вихідні: Надя Дорофєєва розбурхала мережу спокусливим трендовим образом

Співачка отримала шквал компліментів, показавши свої привабливі форми

Популярная певица и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, которая восхитила поклонников стильным образом в топе, показала трендовый look. Соотвествующий снимок звезда опубликовала в Instagram.

На фото Надя запечатлена в черных леггинсах, идеально подчеркнувших ее стройные изгибы, и укороченной джинсовой двухсторонней куртке. Спереди она выглядит как классический вариант верхней одежды, а сзади стилизована под толстовку с черной трикотажной вставкой и капюшоном. Образ идеально дополняют ботинки на каблуке с открытым носком и солнечные очки.

В "сториз" звезда рассказала, что куртка ей невероятно понравилась и она даже назвала этот элемент верхней одежды вещью своей мечты.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"У нас появилась идеальная куртка. Под ваши обычные любые лосины или обтягивающие джинсы. Посмотрите, она мне так нравится, она двусторонняя", - не смогла сдержать восторг Надя.

Поклонники разделили восхищение знаменитости новинкой и начали массово оставлять комплименты в ее адрес. Не могли они пройти мимо и аппетитной пятой точки артистки, традиционно сравнив ее с "попой как у Ким".

"Красивая очень", "Безупречно", "Вы очень красивая, чудесно выглядите", "Ты красотка просто супер", "Нереально красиво", "Надюша, самая лучшая!", "Ты нереальная", "Какая стильная", "Ты самая стильная, крутая, красивая", "Фигура у тебя просто огонь", - не смогли сдерживаться комментаторы.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также Надя решила поделиться с подписчиками стильными аутфитами, которые меняла как перчатки, позируя у зеркала. Артистка примерила платье молочного оттенка в винтажном стиле, стильный тренч, удлиненный пиджак в клетку, оригинальный свитшот с разноцветными объемными рукавами, спортивную светлую толстовку и штаны с лампасами от корейских брендов.

Напомним, что Надя Дорофеева продемонстрировала образ в стиле спорт-шик, в котором появилась на записи шоу "Лига смеха".

Ранее муж Нади Дорофеевой, блогер и ведущий Владимир Дантес показал провокационное фото жены, намекнув на ее роскошную фигуру.

Видео: РБК-Украина